6’lı Masaya hemşeri notu: Otur ‘sıfır’

Türkiye'yi yönetmeye talip olan 6'lı masanın ortaklarının kendi doğup büyüdükleri il ve ilçelerden bile Başkan Erdoğan'dan çok oy alamadıkları ortaya çıktı. Erdoğan, Meral Akşener'in doğup büyüdüğü Kocaeli'nde yüzde 54.27, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'da yüzde 68.94, Gültekin Uysal'ın memleketi Afyonkarahisar'da yüzde 63.86, Temel Karamollaoğlu'nun belediye başkanlığı yaptığı Sivas'ta yüzde 69.40, Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da yüzde 65.32, Mansur Yavaş'ın memleketi Ankara Beypazarı'nda yüzde 56.77, Ali Babacan'ın doğduğu Ankara Şereflikoçhisar'da yüzde 55.66 oranında oy aldı.