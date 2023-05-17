Bakan Kurum’dan Tekirdağ’da depremzedelere gönderilen tebligata tepki: CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur

NE OLMUŞTU?

TEKİRDAĞ'DA DEPREMZEDELERE "OTELLERİ TERK EDİN" TEBLİGATI GÖNDERİLDİ

Asrın felaketinden sağ kurtulan depremzedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de deprem sonrası misafirlere kapılarını açanlar arasındaydı. Ancak 14 Mayıs seçiminin ardından otelleri boşaltmaları için depremzedelere tebligat yapıldı.

Asrın felaketinde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi, evine giremez oldu. Yuvasız kalanlara Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzandı.

Bir kısmı da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ildeki tesislere yerleştirildi. Depremzedelerin 13 Ağustos 2023'e kadar otellerde misafir edilmesi için anlaşma yapıldı.

Ancak seçimlerden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince afetzedelere tebligat gönderildi. Otellerin, 21 Mayıs'a kadar tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine depremzedeler ne yapacaklarını şaşırdı.