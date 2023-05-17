Başkan Erdoğan’dan hezimete uğrayan CHP’ye dikkat çeken gönderme: Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır!

İşte Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamalar:

CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük "hortumlanmasına" maruz kalmıştır.

"KILIÇDAROĞLU FENA HALDE ÇARPILMIŞTIR"

Bizzat masadaki arkadaşları tarafından "sazan sarmalına" alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır.

Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez.