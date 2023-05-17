Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrayan CHP'ye dikkat çeken gönderme: Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır!
Giriş Tarihi: 17.5.2023 18:44 Son Güncelleme: 17.5.2023 18:44

Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrayan CHP'ye dikkat çeken gönderme: Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katıldı. Başkan Erdoğan, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 14 Mayıs seçimlerinin ardından 7'li koalisyon ve CHP ekseninde yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük “hortumlanmasına” maruz kalmıştır." dedi. Erdoğan, "Bizzat masadaki arkadaşları tarafından “sazan sarmalına” alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan hezimete uğrayan CHP’ye dikkat çeken gönderme: Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katıldığı toplantının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan seçimlerin ardından CHP'de yaşananlara vurgu yaparak, "Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamalar:

CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük "hortumlanmasına" maruz kalmıştır.

"KILIÇDAROĞLU FENA HALDE ÇARPILMIŞTIR"

Bizzat masadaki arkadaşları tarafından "sazan sarmalına" alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır.

Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez.

Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır.

Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik.

Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz.

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Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrayan CHP'ye dikkat çeken gönderme: Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır!
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