Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara talimat: Zafere kadar sıkı çalışmaya devam

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin zenginliklerini, milletin her kesimiyle buluşturmak için attıkları adımlardan rahatsız olunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz, 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak, ülkemiz, milletimiz ve Cumhur İttifakı üzerinde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacağız. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Her biriniz, kendi ilinizde, kati zaferi ilan edeceğimiz 28 Mayıs'a kadar gece, gündüz çalışacak Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vereceksiniz. Sizler, bu partiyi daha önce 15 seçimde sandıktan açık ara birinci çıkarmış bir kadrosunuz. Geçtiğimiz pazar günü 16 ve 17'nci seçimlerimizde de yine açık ara birinci çıkartarak, partimizi ve bizi zirveye taşıdınız. Seçim sisteminin yüzde 50 artı 1 oy şartı sebebiyle, 18'inci seçimimizde de bizi sandıktan açık ara birinci çıkartacağınızdan şüphe duymuyorum. Bugüne kadar güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. İnşallah 28 Mayıs'ta da teşkilatıyla, milletvekili adayıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanıyla güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum. Rabb'ime, bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum."

14 Mayıs seçimlerinin, pek çok özelliğiyle Türkiye'nin siyasi tarihinde özel bir yere sahip olacağını dile getiren Erdoğan, oldukça zengin bir siyasi atmosferde geçen seçimleri başarıyla tamamladıklarını söyledi.

TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın, 322 milletvekili ve yüzde 49,5 oy oranı ile Meclis'te çoğunluğu elde ettiğini belirten Erdoğan, "Buna karşılık karşımızdaki ittifak, yüzde 35'te, onları destekleyen diğer ittifak da yüzde 10,5'te kaldı. Böylece milletimiz, ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesi gerektiğine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs'ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen, sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı." dedi.

"SÖZÜMÜZÜ DOĞRUDAN MİLLETİMİZE SÖYLEYECEĞİZ"

Bu seçimlerde, cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla, katılımda yüzde 87'yi bulan oy oranıyla iradesine sahip çıkan millete şükranlarını sunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, geçen seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayılarını yaklaşık 803 bin artırdıklarına dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle, geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısı ile yüzde 52,6 oranına ulaşırken, bu defa yüzde 49,5'te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018'i hem oran hem sayı olarak fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. Bunun için öncelikle 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. İkinci turda bunlardan bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesinde gerek çay sezonunun açılması ile Karadeniz'de gerek benzer sebeplerle ülkemizin diğer yerlerinde kayıtlı bulundukları seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın 28 Mayıs'ta mutlaka sandık başında olmasını temin edeceğiz. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. Bunun yanında, 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğimiz herkesin evine, iş yerine gidecek, desteğini alacağız. İkinci turda da hep olduğu gibi sözümüzü yine doğrudan milletimize söyleyeceğiz."