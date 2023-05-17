Beştepe’de cumhur zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçim başarısı sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile dün Beştepe'de ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşme trafiği, Bahçeli ile başladı. Erdoğan ve Bahçeli, mevcut seçim sonuçları ile ikinci tur için seçim stratejisini, sahada yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Cumhur İttifakı paydaşlarının diğer liderleriyle Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerde de yeni TBMM'de oluşan tablo ele alındı.