Haberler Gündem Haberleri Bir şişe suyun parasını bay bay Kemal’e gönderdi
Giriş Tarihi: 17.5.2023

Bir şişe suyun parasını bay bay Kemal’e gönderdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Deprem bölgelerinde sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin birinci çıkmasını hazmedemeyenler sosyal medyada depremzedelere beddua etti. Yapılan beddualara bir depremzede ise yardım parasını iade ederek cevap verdi. Elbistan'da 11 yakınını kaybeden depremzede, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2.5 lira göndererek, dekonta "Depremde bir şişe su almıştım, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından. Haram edenlere iletirsiniz" notunu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşanlara tepki gösterdi. Nil Yıldız, "Bu olay bana rahmetli Menderes'i astıkları ipin parasını eşi Berrin hanımın kapısına dayanıp makbuz karşılığı istediklerini hatırlattı" paylaşımında bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir şişe suyun parasını bay bay Kemal’e gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA