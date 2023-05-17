CHP’li belediye depremzedeleri kapı dışarı etti

CHP'Lİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimlerinin ardından bir skandala imza attı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kumbağ Mahallesi'ndeki otellere yerleştirilen depremzedeler ile ilgili tahliye kararı alındı. Büyük şok yaşayan depremzedeler karara tepki göstererek, "Desteğiniz seçimlere kadar mıydı? Deprem bölgesi AK Partiye'ye oy verdiği için mi bizi çıkartıyorsunuz" dedi. AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel olayı duyar duymaz depremzedelerin yanına gelerek ailelere sahip çıkacaklarının sözünü verdi. Normalde belediye ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos'a kadar sürdüğü öğrenildi.