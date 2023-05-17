Cizre’de seçim gecesi Türk Bayrağına saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! 3 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs Pazar günü açıklanan sonuçlarda, HDP ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması nedeniyle Cizre'de bir grup gösterici sokağa çıktı ve havaya ateş edip yasa dışı kutlama yaptı. Terör örgütü PKK lehine sloganlar atarak, çöp konteynırları ile Mezbahane Caddesi'ni trafiğe kapatan yüzleri kapalı göstericiler, dağılmalardı yönünde polis tarafından uyarıldı. Uyarılara taş ve havai fişeklerle karşılık veren göstericileri polis, gaz bombaları dağıtmak istedi.

Küçük çaptaki olaylar bir süre devam ederken, bu sırada yüzleri kapalı bir grup gösterici, caddede asılı bulan Türk Bayrağı'na saldırdı. Direğe çıkan göstericiler, Türk Bayraklarını indirdi. Polisin, müdahalesi ile göstericiler ara sokaklara kaçarak dağılırken, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Şırnak Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Şırnak'ın Cizre ilçesi Mezbahane Caddesi üzerinde seçim sonuçları açıklandıktan sonra havaya ateş eden, taşkınlık yapan ve yüzleri kapalı eylem yapmaya çalışan şahıslara anında müdahale edilmiş haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı da, çıkan görüntüler ve olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında görüntüleri inceleyen polis, göstericilerin yakalanması amacıyla operasyonlara başladı. Polis, izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.