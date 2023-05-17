Çöp evde bulunan 3 çocuğunu terk eden anne baba hakim karşısında

Eyüpsultan'da 25 Ocak 2023'de çöp evde bulunan R.S. (8), E.C.S. (5) ve U.S.'nin (3) çıplak halde bulunmasına ilişkin anne Merve S. ve baba Ahmet S.'ye 'Terk' suçundan 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Çocuklar ise devlet tarafından koruma altına alınmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamaya sanıklar Ahmet S. ve Merve S. ve taraf avukatları katıldı. Baba Ahmet S. savunmasına lise mezunu olduğunu ve kuryelik yaptığını belirterek, ''Normalde çocuklar evde kalmıyordu eşim çocuklarla birlikte arkadaşının yanında duruyorlardı. Zamanım olmadığından, su giderlerinin taşmasından artık bırakmıştım evde çöpler doluyordu. Tek başımaydım, evi temizleyecektim ama zamanım yoktu. Evin çöp olması sebebiyle eşim ve çocuklarım başka evde kalıyordu. Pislik yüzünden eşimle aranızda tartışma oldu. Bende çocukları alıp gitmesini söyledi. O gün eşim temizlik malzemesi almak için dışarı gitmiş bende servise gitmem gerekiyordu. Bu sürede çocuklar evdeydi. Polisler gelmiş çocukları almış. Çocuklar hiperaktifti, o yüzden üzerlerinde bir şey bırakmıyorlardı. Sürekli üstlerini ıslatıyorlardı. Çocuklarımdan bir şey esirgemem hiçbir şeylerini eksik etmedim'' dedi.

ÇOCUKLARI GÖREN YETKİLİLER AĞLAMIŞ

Hakim, eve giden polislerin ve sosyal hizmet personellerinin çocukların halini görünce ağladıklarını, 6 yaşındaki çocuğun nasıl üstsüz gezdiğini sordu. Sanık baba, çocuklarının kıyafetlerini atmaya başladıklarını söyleyerek, ''Ben çocukları terk etmedim. Ben nihayetinde evi temizleyecektim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Daha iyi bir ebeveyn olmak için deprem bölgesinden annemi getirdim'' dedi.

EVDEKİ PİSLİĞİ KABUL ETTİ

Dosyadaki 8 yaşındaki erkek çocuğun, "3 kardeşimle birlikte yapıyoruz babam bize bakıyor. Biz kendimiz idare etmeye çalışıyoruz. On gündür kıyafet bulamadım. Bazen okula gidiyorum. Annem yokken ben evi temizliyorum'' ifadesi okundu. Ardından anne Merve S.'nin savunmasına geçildi. Anne, ''Bu olayın savunması olmaz. Hatay'dan 17 ay önce evlatlarım için İstanbul'a geldim. Şikayetleri kabul etmiyorum. Normalde evi temizliyorum ama son zamanda temizleyemedim. Evin o halini kabul ediyorum. Zaten o yüzden eşimle tartışma yaşadım. 8 gün kadar evden ayrıydım. Eşim evi temizlemek için çağırdı. Çocuklara temiz eğitim veriyorduk fakat biz yetemedik. Görüntülerde sadece çöpler gözüküyor. Hataya düştük. Elimizden geldiğince onlara hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz'' dedi.

ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Savunmasına gözyaşları içinde devam eden anne Merve S., ''Pişmanım, en küçük oğlumu emziriyordum, acıktığını hissediyorum. Son bir ayda ne olduysa oldu. Bu saatten sonra olmayacağına söz veriyorum. İlk kez böyle bir duruma düştük. Evim tertemizdi son bir ayda böyle oldu. Daha önce kurumdan gelenler bizi uyarmıştı'' dedi.

ANNE BABANIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Dava dosyasında bulunan çocukların evde çıplak dolaştığı, etrafın çöplerle dolu olduğu anlara ait videonun izlenmesi için duruşmadaki izleyiciler salon dışına çıkarıldı. Videonun izlenmesinin ardından devam eden mahkemede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, dosyaya katılma talebi olduğunu ve annenin 8 gün değil 25 gün evi terk ettiğini, kaldı ki 8 gününde terk için yeterli bir süre olduğunu belirterek en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

ÇOCUKLARIN GELİŞİM RAPORLARI TALEP EDİLDİ

Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının davaya katılmasına karar vererek mağdur çocukların kaldığı sosyal hizmetler kurumundan sağlık ve gelişim raporların alınmasını istedi. Ayrıca anne ve babanın adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme, duruşmayı erteledi.