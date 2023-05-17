Depremzede ABB’nin dağıttığı sıvı gübreyi CHP’ye iade etti

14 Mayıs seçimlerinden sonra deprem bölgelerinde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci çıkması Millet İttifakı destekçilerini rahatsız etti. Sosyal medyada depremzedelere hakaret ve beddualar edildi. Yapılan yardımları depremzedelerin başına kakanlara Elbistanlı bir depremzede Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı sıvı gübreyi CHP Elbistan İlçe Başkanlığı'na iade ederek tepki gösterdi.

Depremzedenin çektiği video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Depremzede yaptığı paylaşımda "14 Mayıs seçimleri sonrası depremzedelere haklarını haram etmeye başladılar. Millet ittifakı'ndan bunu kınayan bir açıklama gelmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bize dağıttığı sıvı gübre vardı. Biz bu gübreyi kullanacak kadar ne gurursuz ne de onursuzuz. Depremzedeyiz diye bu kadar hakaret ve aşağılanmaya gelemeyiz. Bu aldığımız gübreyi CHP İlçe başkanlığına götürüp iade edeceğim" dedi.

Depremzede daha sonra ABB'nin dağıttığı sıvı gübreyi aracına koyarak CHP Elbistan İlçe Başkanlığı'na götürerek iade etti.