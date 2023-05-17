Dünyaca ünlü iş kadını felç oldu! Yüzü eskisi gibi olmayacak...

YÜZÜ ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAK

Yine iddiaya göre kısa süre sonra İstanbul'a gelen genç kadın defalarca doktoruyla görüşmek istese de başarılı olamadı ve başka bir hastaneye başvurarak yardım istedi. Gülümseyemeyen ve konuşamaz hale gelen Liman, başka bir operasyon geçirmek zorunda olduğunu, operasyon geçirse bile eski haline dönmesinin imkansız olduğunu ve bu hislerin yaşanmaya başladığı anda müdahale edilmesi gerektiğini öğrendi.