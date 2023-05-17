Dünyaca ünlü iş kadını felç oldu! Yüzü eskisi gibi olmayacak...

Belçika'nın en köklü futbol kulüplerinden RC Schaerbeek Kulübü'nün ilk kadın başkanı olarak adını dünyaya duyuran iş kadını Selbi Liman eski futbolcu Kenan Köse ile evliydi. Selbi Liman, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyat olmak istedi. Belçika'da ikamet eden iş kadını, yaptığı araştırma sonrası ünlü estetik doktoru Mustafa Y.'ye ulaştı. Genç kadın, yüz askısı, gıdı operasyonu, dudak botoksu, burun kaldırma gibi birden fazla operasyon yaptırmaya karar verdi.
FELÇ BIRAKAN GÜZELLİK TUTKUSU
4 Ocak günü İstanbul'a gelerek doktorun anlaşmalı olduğu klinikte ameliyat olan Liman, birkaç gün sonra Belçika'ya döndü. İddiaya göre Liman'ın yüzünde hissizlik ve yanıklar oluşmaya başladı.
YÜZÜ ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAK
Yine iddiaya göre kısa süre sonra İstanbul'a gelen genç kadın defalarca doktoruyla görüşmek istese de başarılı olamadı ve başka bir hastaneye başvurarak yardım istedi. Gülümseyemeyen ve konuşamaz hale gelen Liman, başka bir operasyon geçirmek zorunda olduğunu, operasyon geçirse bile eski haline dönmesinin imkansız olduğunu ve bu hislerin yaşanmaya başladığı anda müdahale edilmesi gerektiğini öğrendi.
İş kadını, doktorun hatası nedeniyle geri dönülmez hasarlar aldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.