Haberler Gündem Haberleri Dünyaca ünlü iş kadını felç oldu! Yüzü eskisi gibi olmayacak...
Giriş Tarihi: 17.5.2023 10:37 Son Güncelleme: 17.5.2023 11:08

Dünyaca ünlü iş kadını felç oldu! Yüzü eskisi gibi olmayacak...

Belçika'nın en köklü futbol kulüplerinden RC Schaerbeek Kulübü'nün ilk kadın başkanı olarak adını dünyaya duyuran iş kadını Selbi Liman, tüm yüz estetik ameliyatı için Türkiye'ye gelerek ameliyat masasına yattı. Belçika'ya döndüğünde yüzünde hissizlik oluşan Selbi Liman felç geçirdi. Ameliyatı gerçekleştiren doktordan şikayetçi olan iş kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Dünyaca ünlü iş kadını felç oldu! Yüzü eskisi gibi olmayacak...

Belçika'nın en köklü futbol kulüplerinden RC Schaerbeek Kulübü'nün ilk kadın başkanı olarak adını dünyaya duyuran iş kadını Selbi Liman eski futbolcu Kenan Köse ile evliydi. Selbi Liman, geçtiğimiz aylarda estetik ameliyat olmak istedi. Belçika'da ikamet eden iş kadını, yaptığı araştırma sonrası ünlü estetik doktoru Mustafa Y.'ye ulaştı. Genç kadın, yüz askısı, gıdı operasyonu, dudak botoksu, burun kaldırma gibi birden fazla operasyon yaptırmaya karar verdi.

FELÇ BIRAKAN GÜZELLİK TUTKUSU

4 Ocak günü İstanbul'a gelerek doktorun anlaşmalı olduğu klinikte ameliyat olan Liman, birkaç gün sonra Belçika'ya döndü. İddiaya göre Liman'ın yüzünde hissizlik ve yanıklar oluşmaya başladı.

Doktoruyla iletişime geçen genç kadın, estetik müdahaleler sonrası böyle durumların yaşanabileceğini söyleyerek oyalanmaya başlandı. Günler geçtikçe ağrıları artan Liman'ın yüzünde sol tarafında çökük oluştu ve yüz kaslarını kullanamaz hale geldi.

YÜZÜ ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAK

Yine iddiaya göre kısa süre sonra İstanbul'a gelen genç kadın defalarca doktoruyla görüşmek istese de başarılı olamadı ve başka bir hastaneye başvurarak yardım istedi. Gülümseyemeyen ve konuşamaz hale gelen Liman, başka bir operasyon geçirmek zorunda olduğunu, operasyon geçirse bile eski haline dönmesinin imkansız olduğunu ve bu hislerin yaşanmaya başladığı anda müdahale edilmesi gerektiğini öğrendi.

İş kadını, doktorun hatası nedeniyle geri dönülmez hasarlar aldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dünyaca ünlü iş kadını felç oldu! Yüzü eskisi gibi olmayacak...
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