İbrahim Kalın A Haber’e konuştu: Oy farkının kapanma ihtimali yok gibi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın, "Oy farkı çok açık şekilde ortada; 5 puan fark, 2.5 milyon oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi... Öncelikle 2. tur bizim için çok daha kolay olacak. Biz kendi oylarımızı koruduğumuz gibi bunun üzerine Cumhurbaşkanımız yenilerini ekleyecek. Rehavet yok, çalışmaya devam" dedi. Sinan Oğan'a oy veren yüzde 5.17'lik kitlenin bir bütün halinde şu ya da bu tarafa gideceğini düşünmenin yanlış bir değerlendirme olacağını söyleyen Kalın, " Oğan siyasi gelenek açısından Cumhur İttifakı'na daha yakın. Bugün, yarın bir görüşme olur, olmaz bilemem. Biz kendi kampanya sürecimize odaklanıyoruz. Sürece bakıp değerlendireceğiz" dedi. AA