İlk ziyaretlerini deprem bölgesine yapacak

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde toplanan ve 3 saat süren MYK toplantısında Türkiye'nin tarihi seçiminin röntgeni çekildi. 14 Mayıs'ta tarihi fark attıklarını ifade eden Erdoğan, kurmaylarına "Tüm teşkilatlar sahada olsun, 28 Mayıs'a kadar durmadan yorulmadan çalışacağız, rehavete kapılmayın" talimatı verdi. Toplantıda, MYK üyelerinin her birine kritik iller için özel görevlendirmeler yapıldı. Kampanya ve strateji ekipleri yoğun bir program hazırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk il ziyaretlerine deprem bölgesinden başlayacak. Sinan Oğan'ın yüksek oy aldığı illere de ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Cumhur İttifakı için 81 ilde ortak seçim büroları kurulması gündeme geldi.Erdoğan, seçimle ilgili kurmaylarına "Milletimizin tercihi başımızın üstüne. Önemli olan önde olmak, tarihi fark attık. Meclis'te de çoğunluk bizde. Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz. 28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.