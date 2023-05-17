Külliye’de “ikinci tur” zirvesi! Hangi konular ele alındı? AK Parti 28 Mayıs’a nasıl hazırlanıyor?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından ikinci tur hazırlıkları başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.
Peki bu görüşmelerde neler konuşuldu, hangi konular ele alındı? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
"OY ORANLARI DETAYLI ŞEKİLDE ELE ALINDI"
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm bu görüşmelerden esasen dışarıya yansıyan bir şey olmadı. Dolayısıyla İletişim Başkanlığı da sadece fotoğraf karesi paylaştı. Neler konuşulduğunu, liderlerin hangi konularda anlaşmaya vardığını bizler tam anlamıyla bilmiyoruz. Ama tahminlerimiz var elbette.
O da Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı televizyon programında söylediği gibi bundan sonra seçimlere giden 28 Mayıs sürecine AK Parti hükümetini ve aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı götürecek olan sürecin planı yapıldı diyebiliriz. Öncelikli olarak milletvekili genel seçimlerinde alınan oy oranları detaylı şekilde elden geçirildi.
"BU ZİYARETLERİN İKİ AMACI VAR..."
Bu kapsamda bizler biliyoruz ki anket şirketleri gerçekten yanıldı. Dolayısıyla onların yanıldığı bir ortamda sandıktan çıkan sürpriz sonuçlar da masadaydı. Tüm bunlar etraflıca değerlendirildikten sonra yeni açılacak mecliste oluşturulabilecek komisyonların şeması da yine aynı şekilde Cumhur İttifakı ortaklarıyla elden geçirilmiş oldu.
Ama ağırlık olarak cumhurbaşkanının nasıl bir kampanya yürüteceği konusu oldukça önemli. Tam da bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonu kendisi deprem bölgesinden başlayacak ziyaretlerine… Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın üyelerinin de onunla birlikte deprem bölgesine gitmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı. Bu ziyaretlerin iki amacı var; birinci Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizler göstermelik olarak değil daima sizin yanınızdayız, daima size desteğimizi göstereceğiz demek istiyor. Aynı zamanda orada vatandaşa verilen bir söz var. Konut sözü var.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye gitmesi, varlığını orada hissettirmesi süreçlerin, işleyişin hızlanması açısından oldukça önemli. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı biraz da bu yüzden bölgeye gitmek istiyor.
Tüm bunların yanı sıra özellikle Millet İttifakı'nın seçmenini şaşırtan bir sonuç geldi oradan. Deprem bölgesinden yüksek oy oranıyla çıktı hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti… Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da deprem bölgesine giderek orada vatandaşa ve seçmenlere teşekkürlerini iletmek istiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI BELLİ OLDU
Hatta aşağı yukarı programda belli. Cumartesi günü önce Hatay'a sonra Kahramanmaraş'a gidecek. Pazar günü de bir değişiklik olmadığı sürece Adıyaman ve Malatya illerini ziyaret edecek.
Sonrasında ise Cumhurbaşkanı miting yaparak bir program düzenlemeyi düşünmüyor. Tematik programlar olabilir. Çiftçilerle buluşma, kadınlarla buluşma, engellilerle buluşma gibi…"