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Giriş Tarihi: 17.5.2023 10:52

Memleket Partisi’nden istifa eden İlçe Başkanı ve 15 kişi Erdoğan’ı destekleyecek

14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından siyaset arenasında da yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen ve ilçe yönetiminde görevli 15 kişi partisinden istifa etti. Toplu istifanın ardından konuşan Özay Yiğen, “İkinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Memleket Partisi’nden istifa eden İlçe Başkanı ve 15 kişi Erdoğan’ı destekleyecek

Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen ve ilçe yönetiminde görevli 15 kişi partisinden istifa etti. Yiğen, gördükleri lüzum üzerine kendisi ve ilçe yönetimdeki görevli 15 üyenin görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Özay Yiğen, "Bilindiği üzere bir seçim süreci yaşandı. Bu seçim sürecinde yarı yolda bırakıldığımızı düşünerek Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığından ve yönetiminden istifa ettik. Yönetimdeki arkadaşlarımızla bir araya gelip görüştüğümüzde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldık. Bu kararımız devam ediyor. İkinci turda da desteğimiz devam edecektir." dedi.

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Memleket Partisi’nden istifa eden İlçe Başkanı ve 15 kişi Erdoğan’ı destekleyecek
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