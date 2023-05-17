Şehit Uzman Çavuş Gaffar Mayik Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta Bestler Dereler Bölgesi'nde jandarmanın silahlı insansız hava aracı, taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde başlatılan ve devam eden operasyonda bir mağarada teröristlerle sıcak çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Aynı operasyonda 4 jandarma personeli ve güvenlik korucusu şehit oldu.

Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik için Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Saray Caddesi'nde yaşayan baba ocağında helallik alındıktan sonra Hacı Güli Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Omuzlanarak Kürtçe teröre lanet sloganları eşliğinde Bozova ilçe şehitlikte mezarlığına getirildi.

Mezarlıkta düzenlenen törene, Şehidin Babası Mahmut Mayık, ailesi, yakınları. Adalet Bakanı ve Şanlıurfa AK Parti milletvekili Bekir Bozdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova Kaymakamı Akın Oruç Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Şehit aileler dernek Başkanı Mehmet Yavuz, AK Parti milletvekilleri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kuruluşları müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkân katıldı.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu. Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan tarafından okunan duanın ardından şehit Uzman Çavuş Gaffar Mayik Bozova Asri Mezarlığına son yolculuğuna uğurlandı.

3'ü kız, 2'si erkek olmak üzere 5 kardeş olan Şehit Gaffar Mayık'ın bekar olduğu belirtildi. Şehidin babası Mahmut Mayik ise Bozova ilçesinde market işletiyor.