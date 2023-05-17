Şehitleri andı, PKK'yı görmezden geldi: "PKK derse ortakları kızar"

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde terör operasyonunda çıkan çatışmada terör örgütü PKK tarafından dört asker ile bir korucu şehit oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehitler için yayınladığı taziye mesajında "bölücü terör örgütü PKK" ifadesini kullanıp terörle mücadele vurgusu yaparken, 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın adını yine anamadı.

Kılıçdaroğlu taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: "PKK DERSE ORTAKLARI KIZAR"

Kılıçdaroğlu, seçim meydanlarında "terör örgütü PKK" ifadesi yerine "terör örgütü" demesiyle dikkat çekmişti. Bu duruma açıklama getiren Kılıçdaroğlu "terör örgütü PKK" ifadesini kullanmamasına gerekçe olarak terör örgütünün propagandasını yapmamak için PKK'yı telaffuz etmediğini iddia etmişti. Ancak sosyal medyadaki vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile ortaklığından dolayı da "terör örgütü PKK" demediği yönünde eleştirilerde bulundu. Seda Arslan, Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan "Operasyon kime düzenlendi? Kim şehit etti?" diye sordu. Metehan Yurtbaşı ise Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajına "PKK derse ortakları kızar" yorumunda bulundu.