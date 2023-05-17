Şehitlerimizin intikamı alındı! 5 terörist sarı torbada!

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla başlatılan geniş çaplı operasyonda başlatıldı. Operasyon kapsamında yaşanan çatışmalarda, 5 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

"5 TERÖRİST SARI TORBADA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam" şeklinde paylaşımda bulundu.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda PKK/KCK üyeleri ile çıkan çatışmada, Uzman Çavuşlar Bayram Doğan, Gaffar Mayik, Özcan İlhan ve Serkan Ölmez ile güvenlik korucusu Cevher Özgün şehit düşmüştü.