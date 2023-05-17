Şehitlerimizin intikamı alındı! Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist sarı torbada

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Operasyon kapsamında 15 ve 16 Mayıs 2023 tarihlerinde yaşanan çatışmalarda, 3 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilirken, operasyonun devamında 17 Mayıs 2023 tarihinde bir grup terörist ile yeniden saplanan sıcak temas sonrası yaşanan çatışmada (2) terörist daha silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle operasyon kapsamında şu ana kadar toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.

Operasyonlar bölgede kararlılıkla ve inançla devam etmektedir."