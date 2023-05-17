Son dakika: MİT’ten Suriye’de nokta operasyon: Sözde ekonomi sorumlusu etkisiz!





SON DAKİKA! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi | Video



DAĞ KADROLARINA FİNANSAL DESTEĞE GİDİYORDU

PKK/YPG adına geçmişte Türkiye'de eylem yapmayı planlayan ve örgüt içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren Tuba Karakoç, MİT tarafından hedef listesine alındı. Son dönemde yurtdışında çok sayıda başarılı operasyona imza atılmasında büyük rolü olan saha ajanları Karakoç'u gelen talimat üzerine takibe aldı. Suriye'de Ekonomi sorumlularından olması nedeniyle, dağ kadrolarına finansal destek sağlamak üzere sık sık Irak'a gidip geldiğini belirlenen teröristin kullandığı güzergahlar tespit edildi.

Yine dağ kadrolarına finansal destek için Suriye'de Sırrin beldesi ile Ayn İsa arasında bir bölgede iken saha ajanlarının anlık bilgi vermesi üzerine terörist MİT'in yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Ayn El Arap'ta örgütün ekonomi faaliyetlerinden sorumlu olan Karakoç'un etkisiz hale getirilmesiyle örgütün bu alandaki faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını belirtti.