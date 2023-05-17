Son dakika: Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener’in çelengine tepki

Bazı vatandaşlar şehit cenazesinin son yolcuğuna uğurlandığı alana CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginin konulmasına tepki gösterdi. Bir kişi çelengi yere atarken başka bir vatandaş ise çelengin üzerine basarak tepkisini gösterdi.

Şehit cenazesinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki! | Video

Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Vatandaşların tepkisi üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'inde çelengi kaldırıldı. Şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip Çayırlı köyünde defnedilecek.