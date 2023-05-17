Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki
Giriş Tarihi: 17.5.2023 16:52 Son Güncelleme: 17.5.2023 17:57

Son dakika: Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki

Şırnak’ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın Tokat'ın Turhal ilçesindeki cenaze töreninde şehit cenazesine önüne konulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini vatandaşlar yere atarak üzerine bastı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in gönderdiği çelenk de tepkiler üzerine alandan çıkarıldı.

MİHRİBAN KOÇAKER
Son dakika: Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener’in çelengine tepki

Şehit Bayram Doğan'ın naaşı memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı öncesinde ise gerginlik yaşandı.

Bazı vatandaşlar şehit cenazesinin son yolcuğuna uğurlandığı alana CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginin konulmasına tepki gösterdi. Bir kişi çelengi yere atarken başka bir vatandaş ise çelengin üzerine basarak tepkisini gösterdi.

Şehit cenazesinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki! | Video

Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Vatandaşların tepkisi üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'inde çelengi kaldırıldı. Şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip Çayırlı köyünde defnedilecek.

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Son dakika: Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki
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