Terör elebaşı Duran Kalkan saklandığı mağaradan açıkladı: “İkinci turda da Kılıçdaroğlu’nun yanındayız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan eden ve destekleyen terör örgütü PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı, turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti. Desteğinin yanı sıra 7'li masaya eleştirilerini de sıralayan Duran Kalkan yaptığı açıklamayla muhalefete adeta ayar verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YAYINDAYIZ

Saklandığı mağaradan terör örgütünün yayın organına konuşan terör elebaşı Duran Kalkan 14 Mayıs seçimlerinde muhalefetin çok fazla sonuç alır gibi gözükmesine rağmen tam tersine hayal kırıklığı yarattığını belirterek; "Muhalefet sağlam duramadı. Millet İttifakı'nda bir hayal kırıklığı biraz ortaya çıktı. İkinci turda da iş birliği sürecek. Kürt halkı için en küçük bir gerileme yoktur. Faşizme, sömürgeciliğe, soykırıma karşıdır. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşunu sürdürecek" dedi.

AK PARTİ VE MHP ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

AK Parti – MHP'nin çok tehlikeli ve ciddi bir çalışma yürüttüğünü belirten terör elebaşı Duran Kalkan; "Bu seçimi, sadece seçim olarak görmemek lazım. AK Parti-MHP faşizmi ırkçı, milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor. Faşist saldırı çok yönlüdür. Millet İttifakı'nın öngördüğü gibi sadece 'başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz' değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. İlk 50 yıldaki kazanımlarımızın hepsini yok ettiler" dedi.