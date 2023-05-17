YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK’ya kesmeye çalıştılar

Peki, CHP'nin sistemine hatalı şekilde girilmiş bu veriler kimin? Ya da doğrudan sormak lazım, bunlar YSK'nın verileri mi? Hayır. O veriler, tamamen CHP'nin kendi sistemine girdiği, kendi görevlilerinin verileri. Peki, CHP'nin sistemindeki bu sorun neden yaşandı? CHP, seçim sonuçlarını YSK'dan önce hesaplamak için AKP gibi kendi sistemini kurdu. Türkiye'nin dört bir yanında CHP adına seçimi takip eden görevliler, işte YSK'nın sandık sonuç tutanaklarını, tek tek CHP'nin bu sistemine manuel olarak girmeye başladı.

Bazı illerdeki CHP'li görevliler, bu sonuçları uygulama üzerinden CHP'nin sistemine girerken kaydırma yaparak sonuçları ya bir alttaki partiye veya adaya ya da bir üsttekine yazdı. Paylaşılan örnekler de bunun gibi. Zaten seçim gecesi, partiler henüz YSK sisteminden yüklenen bazı tutanaklar ve genel sonuçlar dışında sandık bazlı dijital veri çekemiyordu. Çünkü YSK, sistemine henüz bunları yüklemedi o saat itibariyle. Olayın özeti; seçim günü CHP adına görevli olan bazı görevlilerin, CHP'nin sistemine sandık sonuç tutanaklarındaki verileri girerken hatalı yazması. Yani, ekran görüntüsü olarak paylaşılan bu hatalı veriler YSK'dan değil CHP'nin illerdeki görevlilerinden sisteme alındı. Bu hatalı girişte kasıt var mı, bu sorgulanmalı. CHP'nin görevlileri gerçekten ne kadar CHP'liydi?" dedi.