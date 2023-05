Bakan Kurum: 737 bin bağımsız bölüm için 165 bin başvuru yapıldı

İstanbul'da riskli yapıları dönüştürüp beklenen deprem öncesi yapıları güvenli hale getirmek için çalışmalar yapıldığını belirten . Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yarısı bizden kampanyasına büyük rağbet olduğunu söyledi.

"AFETZEDE ARKADAŞLARIMIZLA ALAY ETTİLER"

Bakan Kurum, "Değerli arkadaşlar, afetzede kardeşlerimizle alay ettiler, 2,5 lira su parası için. Bizim derdimiz, milletimiz, gençlerimiz, evlatlarımız, şehirlerimiz. Biz İstanbul'daysak, aklımız Hatay'da. Kalbimiz Kahramanmaraş'ta. Ruhumuz Adıyaman'daydı, afet bölgesindeydi. Ve burada gezerken de hep aklımızın, fikrimizin deprem bölgesinde olduğunu ve oradaki işleri takip ettiğimizi hem dile getirdik. Arkadaşlarımız bir an olsun bile oradan ayrılmadılar. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor destek verdiler. Birileri de biz afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın, kararmış kalplerini gönüllerini ortaya koydular. Alay ettiler. İşte Cumhuriyet Halk Partili, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi örneği, ödeneğinin olmadığını bahane gösterdi. Depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerinden çıkardılar. Değerli arkadaşlar, bizim medeniyetimiz bu toprakların insanı, insanları, mazlumun, ihtiyaç sahibi kimliğini, dinini, meşrebini, siyasi görüşünü asla ve asla sormaz. Milletin tercihiyle alay edenler milletin gönlünde mahkum olmuştur" dedi.

"YAPI DENETİMDE İSTANBUL PİLOT BÖLGE OLDU"

İstanbul'un yapı denetimde pilot bölge olduğunu ve ulaşım yükünün azaltılacağını belirten Kurum, "Bu projelerle birlikte inşallah İstanbul'umuzun her ilçesinde olduğu gibi Üsküdar'ımız her yerinde kentsel dönüşüm diyeceğiz. Her yerinde vatandaşlarımızla el ele vereceğiz ve hep birlikte inşallah bu projelerimizi tamamlayacağız Olimpik havuzu, kapalı pazar yeri, doğa yapısını koruyacağımız Validebağ'daki düzenlemelerimiz gibi birçok projemizi inşallah Üsküdar için hayata geçireceğiz. Tabii bu noktada Üsküdar'ımızda depreme hazırlamak için de gece gündüz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarısı bizden kampanyasını ilan ettiler ve hemşerilerimizin teveccühü bizleri mutlu etti. Ve şu ana kadar değerli arkadaşlar 737 bin bağımsız bölüm için 165 bin başvuru yapıldı. Bu da yaklaşık 2 milyon 800 bin kardeşimiz devletine itimat ediyor, güveniyor demek. Ve inşallah hep birlikte şehrimizi de dönüştürecek ve İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar da bu çalışmalarımızı yapacağız. İstanbul'umuzu inşallah 39 ilçesiyle birlikte afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Yine önemli bir düzenleme yaptık. Yapı denetimde İstanbul pilot bölge oldu. Ve bu anlamda bilim insanlarımızla, bürokratlarımızla çalışıyor, gerekli adımlar atıyoruz. İstanbul'umuz ve Üsküdar'ımızın ilgilendiren bu çalışma çerçevesinde, yapı denetim sistemimizde önemli bir düzenlemeye imza atıyoruz. Ve İstanbul özelinde bir pilot uygulama başlatıyoruz. Yapı denetimde elektronik dağıtım uygulaması, Asya ve Avrupa yakası olarak 2 ayrı havuza ayırıyoruz. Firmalar kura sistemiyle belirlenecek ve bulunduğu merkezlere göre hizmet verecek. Böylece İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası şeklinde ayrım gerçekleştirerek ulaşım yükünün azaltılması, vakit kaybının yine engellenmesini ve yapılarımızın daha sağlıklı, daha güvenli bir şekilde inşa edilmesini inşallah sağlayacağız" diye konuştu.