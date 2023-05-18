CHP’li başkandan mahalle muhtarlarına Kılıçdaroğlu’na oy karşılığı iş teklifi

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın muhtarlara 'hizmet rüşveti' teklif ettiğini iddia ederek, "Bizzat kendisi ve yönetimdeki arkadaşlar marifetiyle muhtarlarımızı arayarak 'Sizin mahallenizde Kemal Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na şu kadar sayıda oy çıktı. 28 Mayıs'ta bu oy sayısını artırırsanız mahallenizde göstereceğin kişiyi işe alırım' diyerek siyasette hiç görmediğimiz ve alışık olmadığımız bir durumu Adana'mıza bir kez daha yaşatmıştır" dedi.
BİZZAT KENDİ ARIYOR
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın muhtarlara 'hizmet rüşveti' teklif ettiğini iddia etti.
İl Başkanı Ay, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat kendisi ve yönetimdeki arkadaşlar marifetiyle muhtarlarımızı arayarak 'Sizin mahallenizde Kemal Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na şu kadar sayıda oy çıktı. 28 Mayıs'ta bu oy sayısını arttırırsanız mahallenizde göstereceğin kişiyi işe alırım' veya 'mahallene hizmet ederim' diyerek siyasette görmediğimiz bir durumu vatandaşlarımıza yaşatmıştır" diye konuştu.
HALK KART DAĞITIYOR
Cumhur İttifakının güçlü olduğu mahallelere Karalar'ın belediye çalışanlarını göndererek 'Halk Kart' adı altında vatandaşlar harçlık dağıttığını da ileri süren Başkan Ay, "Araçların bütün bilgileri var, videoları var. Belediye çalışanları bunlar. Adanalının paralarını kendi siyasi çalışanları ve siyasi ajanlarıyla vatandaşa göndererek çok nahoş şekilde 'Bunlardan kurtulmamız lazım. 28 Mayıs'ta eğer sizin mahallenizde daha çok oy alırsak bu yardımların mislini size getireceğiz' diyerek vatandaşlarımızı bu şekilde kandırmak suretiyle Adanalı vatandaşlarımızın parasını bu siyasi emellerine kullanıyorlar" şeklinde konuştu.