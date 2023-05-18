Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. kez Malatya’ya geliyor
Giriş Tarihi: 18.5.2023 11:15 Son Güncelleme: 18.5.2023 11:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. kez Malatya’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Mayıs Salı günü Malatya’ya gelecek. Bu ziyaret Erdoğan’ın 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’ya dördüncü gelişi olacak. Erdoğan’ın Malatya’da konteyner kentte vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. kez Malatya’ya geliyor

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin sonuçları üzerinden depremzedelere hakaret edilmesine cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanımı nedeniyle depremzedelere yönelik yapılan hakaretlerin ardından deprem bölgelerinde vatandaşı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulunmuştu; "Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz." diye konuştu.

HER TÜRLÜ KEPAZELİĞİ SERGİLİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü kepazeliği sergiliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'li belediyeler ve bu kesime ait STK'lar, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü kepazeliği sergiliyorlar. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle, onlara sırtını dayayan yapılarla ilişkisini biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatı da kopmuş" ifadelerini kullanmıştı.

KONTEYNER KENTTE VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 1. Tur Seçiminde Malatya'da yüzde 70 oranında oy alan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Konteyner Kenti ziyaret edeceği ve buradaki depremzedelerle bir araya geleceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. kez Malatya’ya geliyor
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