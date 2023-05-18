"Dara düşünin yanında hep ilk biz oluruz... Biz Kırıkkaleyiz"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Tekirdağ Belediyesinin harcama limitimiz doldu diyerek depremzede vatandaşlarımızı kaldıkları otelden çıkarmış olmalarını üzüntü ile karşıladığını söyledi. Başkan Saygılı, Kırıkkale Belediyesi'nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları içeren açıklamasında yaşanan acı hadise sonrası, asrın felaketinin yaşandığı günlerden bugüne Kırıkkale Belediyesi olarak depremin yaşandığı ilk an hiçbir talimat beklemeden, hiçbir maliyet gözetmeden 6 Şubat gecesini sabaha bağlayan gece depremzedelerin yanında ve bölgeye ulaşan, ilk enkaz altından can kurtaran belediyelerde olduklarını söyledi.

Burada canlara dokunduk, enkaz atından vatandaşlarımızı sağ çıkarmak için çalıştık. Ardından ise şehri yeniden ayağa kaldırmak için enkazın temizlenmesi işine yöneldiklerini söyleyen Başkan Saygılı, "diğer taraftan çadır kentleri kurduk. Alt yapıya el attık, çadır kentlerde kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye yöneldik. Kurulacak olan Konteyner kentlerin alt yapısını hazırladık" dedi.

Başkan Saygılı, Kırıkkalemiz'de hazırlanan gıda kolilerini, yaşam malzemelerin, kadir şinaz hemşehrilerimin katkıları ile oluşturulan yardım/ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştırdıklarını söyleyerek, "Onlarca personelimiz ile onlarca aracımızla deprem bölgesindeydik, araçlarımız günlerce çalıştı, bölgeye giden yüzlerce aracın yakıtlarını karşıladık. Bölgeden istenilen ihtiyaç malzemelerini temin ederek buraya gönderdik.

Asrın felaketi ile karşı karşıya kalan vatandaşlarımıza yapılacak hiçbir yardım için maliyet hesabı yapmadık, yapmayızda. Çünkü biz Kırıkkaleliyiz. Dara düşünen yanında hep ilk biz oluruz. Bu bizim en güzel özelliklerimizdendir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanımızın söz verdiği üzere, deprem zede vatandaşlarımıza devletimiz tarafından evleri teslim edilip, bu zorlu süreci atlatana kadar hep yanlarında olacaklarını vurgulayan Başkan Saygılı, "Aldığımız bir teşekkür, bir Allah razı olsun yaşanan büyük sıkıntıların aşılmasında bizlerin en büyük motivasyon kaynağı. Elimizi asrın felaketinin yaşandığı bölgenin üzerinden çekmeyeceğiz. Onlar asrın felaketi ile karşılaşmış darda kalan dostlarımızdı. Biz onların gerçek dostuyduk ve bir şekilde ihtiyaçlarını bulur çaresine bakardık. Ki öylede de oldu. Bu süreçte bizlerin her daim yanımızda olan, mensubu olmaktan her defasında gurur duyduğum Kırıkkaleli hemşehrilerime ve çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim." dedi.