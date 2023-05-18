Depremzedelere küfürden sonra TOGG’a saldırdı

Yerli ve milli otomobil TOGG'un, Anadolu turu devam ediyor. Anadolu Ateşi kırmızı renkli SUV modeli, Kütahya'da sergilenmeye başladı. TOGG otomobili, bugün boyunca Kütahya'nın sokaklarında dolaşarak, çeşitli yerlerde vatandaşlarla buluştu. İlk kez Kütahya'da sergilenen Anadolu kırmızısı TOGG, binlerce vatandaşın ilgisini çekti ve etrafını sardı.

Daha sonra TOGG, Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan Belediye Kütahyaspor- Eskişehirspor maçına damga vurdu. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor maçına TOGG getirildi. Kütahyalı vatandaşlar gün boyu TOGG otomobiline yoğun ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise tepkilere neden oldu. Stadyuma sergilenmek için gelen yerli otomobil TOGG'a Eskişehirspor tribünlerinden bozuk para ve ayran atıldı. Bu hareket stadyumda bulunan diğer taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Görüntüler ise sosyal medyada infiale neden oldu.