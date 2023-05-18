"AK PARTİ'NİN SEÇİLMEMESİNE DAİR ŞEYLER YAPMAMIZ LAZIM"

Bülbül skandal açıklamasında şunları söyledi: "Bu sistem her şeye açıktır. Bizim toplumumuz bilgedir aydındır, siyasete katılır, gündemi izler siyaseti sadece seçmen olarak takip etmez.

HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık | Video

Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır. Bizim duruşumuzu belirtmemiz lazım. Partimizde yeni bir organizasyon AK Parti'nin seçilmemesine dair şeyler yapmamız lazım."