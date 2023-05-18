‘Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil’

CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin çıkarma kararı aldığı depremzedelerin otel parasını devlet ödeyecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzedelere AFAD koordinasyonuyla sahip çıkılması talimatı üzerine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım mağdur edilmeye çalışılan depremzedeleri tek tek ziyaret ederek devletin kendilerini yalnız bırakmayacağını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li belediyenin depremzedelere yönelik tutumuna ilişkin, "Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, etmeyeceğiz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "CHP'li belediyeler insanlığa sığmayacak şekilde depremzedelere yapılan yardımları kesmeye ve barındıkları yerlerden çıkarmaya başladı. Bu yakışıksız durum derhal son bulmalı. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Devletimiz herhangi bir mağduriyete izin vermeyecektir" dedi.AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da, CHP'lilerin depremzedelere yönelik hakaret ve beddualarıyla ilgili "İnsanlık dışı bu durum gerçek CHP zihniyetinin ortaya çıkmasıdır. Bu duruma Kemal Kılıçdaroğlu'nun suskun kalması bir skandaldır. Kılıçdaroğlu susarak gerçek yüzünü göstermiştir" dedi.