Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sınır’ tutarsızlığı!

14 Mayıs seçimlerinde 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir başarısızlığa uğradı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise seçimlerde Kılıçdaroğlu'na büyük fark atarken, seçim yasası gereği yüzde 50 +1 oyun elde edilememesi nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.





"SINIR NAMUSTUR" DEDİ... O SÖZLERİ HATIRLATILDI!

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimi için çalışmalara başlarken, gözler ilk turda yüzde 5,17 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a çevrildi. Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu olurken, Kılıçdaroğlu'ndan bir video paylaşımı geldi. Sinan Oğan'ın siyasi söylemlerine yakın bir söylem geliştirmeye çalıştığı iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun bu yayınladığı videoyu "milliyetçi" oylar için çektiği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu mülteci konusuna da değindiği videoda "Sınır namustur" söylemini yineledi. Hatta iki yıl önce Kılıçdaroğlu aynı söylemi afişe taşımış, CHP Genel Merkezi binasına bu afişi astırmıştı. Ancak sosyal medyada kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun "sınır namustur" çelişkini ortaya koyan paylaşımlar yapmaya başladı. Sosyal medyada birçok kişi "Kılıçdaroğlu, 'YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz!' derken nasıl oluyor da sınır namustur' ifadesini kullanabiliyor?" diye sordu.

"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ" DEDİĞİ GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDI

Birçok sosyal medya kullanıcısı Kılıçdaroğlu'nun "YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz" ifadelerinin yer aldığı görüntüyü sosyal medyadan paylaşarak tepkisini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Halkını savunan bir örgüt olarak görürüz", "YPG bize mi saldıracak?" şeklinde açıklamaları hatırlatılarak sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin yer aldığı görüntüleri de paylaştı.

ŞEHİT KIZINDAN HATIRLATMA: "NAMUSSUZLARIN SINIRI YOKTUR"

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine yaptığı saldırı sonucu şehit olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir, Kılıçdaroğlu'nun videosunun alıntılayarak bir hatırlatma yapıp tepkisini ortaya koydu. Demir, "Hatırlatma "Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtınızı babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyorsunuz. Sınır namustur ama namussuzların sınırı yoktur …" ifadelerini kullandı.