Kuehne+Nagel Türkiye Ülke Müdürü Sinan Mutlu: Yenilikçi ve sürdürülebilir tedarik zinciri çözümleriyle sektörde fark yaratıyoruz

Kuehne+Nagel Türkiye'de hangi hizmetleri sağlıyor ?

Müşterilerimize deniz, hava, karayolu lojistiği, depolama ve dağıtım, proje lojistiği, sigorta ve gümrük işlemleri hizmetleri sunuyoruz. Baştan sona tedarik zincirlerinin tarafsız bir analizini sağlıyoruz. Müşterilerimiz hangi sektörde olursa olsun iş stratejine uyumlu ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan gerçekçi çözümler sunuyoruz. Kuehne+Nagel, lojistikte yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin lideri olarak öncülük ediyor.

Kuehne+Nagel'in müşterilerine sunduğu bu çözümlerden bazılarını paylaşabilir misiniz ?

Sektörde sürdürülebilirlik ile ilgili ilk harekete geçen firmalardan olarak kendimize iki önemli hedef belirledik. Birincisi, 2020 yılından başlayarak kaçınılamaz olan doğrudan CO2 emisyonlarını telafi edeceğiz. İkincisi, tedarikçilerimiz olan havayolu şirketleri, armatörler ve nakliyat şirketlerince gerçekleştirilen taşımacılık hizmetlerinin CO2 ayak izlerini 2030 yılına kadar ele almaya karar verdik. Sera gazı emisyonlarını azaltan çevre dostu ve yenilikçi tedarik zinciri çözümleri sunuyoruz. Örneğin, taşıyıcılarımızla işbirliği içinde bireysel biyoyakıt çözümleri sunuyoruz. Ayrıca, müşterilerimize sertifikalı doğa temelli projelere yatırım yaparak kalan emisyonları telafi etme seçeneği sunuyoruz. Hava lojistiği alanında, müşterilerimize sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ve piyasadaki en yüksek standartlara uygun sertifikalı telafi projelerini kullanma seçeneği sunuyoruz. Müşterilerimizin seçtiği hizmet, hava yolu şirketi veya varış noktası ne olursa olsun, bu çözümler birlikte veya tek başlarına iş hedeflerine uygun şekilde entegre edilebilir. Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerimizin başka bir örneği olarak, Seaexplorer adlı ürünümüzü sunuyoruz - deniz yolu taşımacılığı hizmetleri ve rotaları hakkında standart bilgileri sofistike karşılaştırmalı verilerle birleştiren yenilikçi bir platform. Müşterilerimiz, yüklerini A noktasından B noktasına taşımak için en hızlı hizmeti, güvenilirlik açısından en iyi derecelendirmeye sahip hizmeti veya sadece en düşük CO2 emisyonlu hizmeti arıyor olsalar bile, seaexplorer en iyi seçenekleri sunabilir.

Bugün dünya daha dijital hale geldi. Kuehne+Nagel, müşterilerine nasıl görünür, dayanıklı ve sürdürülebilir tedarik zinciri çözümleri sunmaktadır ?

Dijitalleşme, tedarik zincirinizin daha verimli hale gelmesi için yeni fırsatlar yaratır. Ekiplerimiz, teknoloji tabanlı çözümlerimizden en iyi şekilde müşterilerimizin nasıl yararlanabileceğiniz konusunda tavsiyelerde bulunacak uzmanlığa sahiptir. Müşterilerimizin, baştan sona tedarik zinciri mükemmelliğine ulaşmalarını destekliyoruz. 4PL (Dördüncü Parti Lojistik) sağlayıcısı olarak, teknolojiyi tedarik zinciri uzmanlığımızla birleştiriyoruz. 4PL platformumuzu kullanarak müşterilerimizin tedarik zincirlerini sürdürülebilir, rekabet avantajına dönüştürüyoruz. Veri odaklı IT mimarimiz, 40'tan fazla teknoloji ortağından oluşan bir platform ve tedarik zinciri paydaşlarıyla işbirliği yapmayı sağlar. Dünya genelindeki 8 kontrol kulesindeki uzmanlarımız, doğru gerçek zamanlı veriler ve öngörülebilir, işlem yapılabilir görüşler temelinde tedarik zincirinizi yönetmeye her daim hazırdır.

Türkiye pazarının önümüzdeki birkaç yılda nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz? Ve Türkiye'deki odak endüstrileriniz nelerdir ?

Gerek ticari alanda gerekse doğal olaylar sebebiyle sıklıkla olumsuz koşullar yaşansa da, Türkiye yıllardır güçlü bir ekonomiye sahip olmayı sürdürüyor. Devletin ihracatı arttırmak amacıyla girişimleri, Afrika gibi yeni pazarlara yönelmesi, üretim ve ihracat yapan girişimcilere verdiği destekler gibi faktörler, Türkiye'nin dünya çapında daha fazla açılması adına olumlu gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Kuehne+Nagel Türkiye olarak, biz de devlet politikalarına paralel olarak yeni pazarlarda aktif olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda Afrika'da genişlemeyi ve buradaki pazar payımızı arttırmayı hedefleyen global stratejimiz, gelecek yıllardaki hedeflerimizden sadece bir tanesi. Halihazırda Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu gibi güçlü olduğumuz bölgelerde yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak ve gelişmeye devam etmek istiyoruz. Vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerimiz ve çalışanlarımız tarafından güven duyulan ve sürdürülebilir geleceği destekleyen bir tedarik zinciri ortağı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Genel kargonun yanı sıra özellikle; havacılık, ilaç ve medikal ürünler, otomotiv, tüketici ürünleri, yüksek teknoloji ürünleri, endüstriyel ürünler ve kolay bozulabilen ürünler gibi alanlara odaklanarak, bu alanlardaki özel çözümlerimizi müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz.

2017 yılında Kuehne+Nagel, Türkiye'nin önde gelen ilaç ve tıbbi ürünler organizasyonu olan Zet Farma Lojistik Şirketi'ni satın aldığını ve onu Kuehne+Nagel organizasyonuna dahil ettiğini duyurdu. Bir Kuehne+Nagel Şirketi olan Zet Farma Lojistik olarak müşterilerinize hangi hizmetleri sunuyorsunuz ?

ZetFarma, sağlık sekötürüne özel ilaç lojistiği hizmeti veren bir Kuehne+Nagel şirketidir. Gücünü deneyimli çalışanları, ilham verici yönetim ekibi, güçlü yakın müşteri ilişkileri ve şeffaf yaklaşımından alan şirketimiz; sıcaklık kontrollü gümrüklü ve gümrüksüz depolama, ikincil paketleme dahil olmak üzere uçtan uca lojistik çözümleri sunarak, müşteri odaklı bir 3PL (üçüncü parti lojistik) hizmeti vermektedir. Sağlık sektöründeki müşterilerimize tedarik zincirinin çok önemli tamamlayıcı hizmeti olan yurt içi taşıma ve dağıtım (ihtiyaç halinde 2C°-8C° sıcaklık kontrollü) hizmetleri vermekte ve sektöründe hayati yaşam döngüsünün güçlü bir parçası olarak durmaktadır.

Şirketiniz içerisindeki genç yetenekleri nasıl görüyorsunuz ve Kuehne+Nagel Türkiye'nin dışarıdan gelen yetenekler için sunduğu kariyer fırsatları nelerdir ?

Kuehne+Nagel lojistiğe gönül vermiş gençler için harika bir okuldur. Şu anda stajını şirketimizde yapmış olan ve okulundan mezun olduktan sonra şirketimizde çalışmaya başlayan birçok arkadaşımızın kariyerlerinin gelişerek devam ettiğini ve şirket içerisinde kritik pozisyonlarda görev aldığını memnuniyetle söyleyebilirim. Hem şirket içinde yetişmiş olanlar, hem de şirket dışından katılanlar, yeteneklerine göre verilen eğitimlerle kendilerini geliştirirlerken aynı zamanda deneyim kazanıyorlar. Performans değerlendirmeleri sonucunda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok pozisyon için aday olabiliyorlar. Şirketimizde tecrübe kazanmak ve kariyerini geliştirmek isteyen çalışma arkadaşlarımızın doğru adreste olduklarını, azim, çalışkanlık ve sabırla kariyerlerinde hak ettikleri yere geleceklerini söyleyebilirim.

Geçtiğimiz haftalarda Kuehne+Nagel global olarak 2026 Yol haritası ve 2030 Vizyonunu duyurdu. Konu ile ilgili daha fazla bilgi paylaşabilir misiniz ?

Son üç yılda lojistik sektörü, değişen tüketici ihtiyaçları, artan enerji fiyatları, pandemi ve Ukrayna savaşı gibi zorluklarla başa çıktı. Küresel ekonomimizin çalışmasını sağlayarak ürünlerin ihtiyaç duyuldukları yerde olmasını sağlama rolümüz, 130 yıllık tarihinde hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Kuehne+Nagel, değişen piyasa koşullarına yeni 2026 Yol haritası ve 2030 Vizyonu ile yanıt veriyor. 2030 için vizyonumuz: sürdürülebilir bir geleceği destekleyen güvenilir bir tedarik zinciri ortağı olmaktır. 2026 Yol haritamız, bu hedefe ulaşmak için dört yıllık stratejik planımızdır. Yol haritamız: Kuehne+Nagel Deneyimiz, Dijital Ekosistem, Yaşayan ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetişim) ve Pazar Potansiyeli temellerine dayanmaktadır ve daha uzun vadeli şirketimizin 2030 Vizyonu'na ulaşmak için atılan ilk adımdır.

Kuehne+Nagel neler yapıyor ?

Kuehne+Nagel Grubu, yaklaşık 100 ülkede neredeyse 1.300 lokasyonda 79.000'den fazla çalışanı olan global lojistik şirketlerinden biridir. Güçlü piyasa pozisyonu, deniz lojistiği, hava lojistiği, karayolu lojistiği ve kontrat lojistikte entegre lojistik çözümlerine net bir odaklanma ile oluşmaktadır.

Kuehne+Nagel, Türkiye'deki faaliyetlerine 1954 yılında başlamıştır. Bugün, İstanbul merkez ofisi ve Gebze, Hadımköy, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin ve Antalya şubelerinde yaklaşık 1000 çalışanıyla müşteri odaklı lojistik hizmetleri sunmaktadır.

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