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Giriş Tarihi: 18.5.2023

PKK’dan Kılıçdaroğlu çağrısı: İşbirliğimiz sürecek

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı ininde konuştu. Millet İttifakı’nda hayal kırıklığı yaşandığını söyleyen Kalkan, “İkinci turda da işbirliği sürecek” ifadelerine yer verdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
PKK’dan Kılıçdaroğlu çağrısı: İşbirliğimiz sürecek
Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na destek veren terör örgütü PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın Kızılelmacı, Turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li Masa'ya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti. Duran Kalkan, desteğinin yanı sıra muhalefete ayar da verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYIZ
Saklandığı mağaradan terör örgütünün yayın organına konuşan elebaşı Duran Kalkan, 14 Mayıs seçimlerinde muhalefetin sonuç alır gibi gözükmesine rağmen tam tersine hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Muhalefet sağlam duramadı. Millet İttifakı'nda bir hayal kırıklığı biraz ortaya çıktı. İkinci turda da işbirliği sürecek. Kürt halkı için en küçük bir gerileme yoktur. Faşizme, sömürgeciliğe, soykırıma karşıdır. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşunu sürdürecek" dedi.




KAZANIMLARIMIZI YOK ETTİLER
Duran Kalkan, "Bu seçimi, sadece seçim olarak görmemek lazım. AK Parti- MHP faşizmi ırkçı, milliyetçi, şoven, Turancı, Kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hâkim kılmaya çalışıyor. Faşist saldırı çok yönlüdür. Millet İttifakı'nın öngördüğü gibi sadece 'başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz' değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. Kazanımlarımızın hepsini yok ettiler" dedi.

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PKK’dan Kılıçdaroğlu çağrısı: İşbirliğimiz sürecek
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