PKK’dan Kılıçdaroğlu çağrısı: İşbirliğimiz sürecek

umhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na destek veren terör örgütü PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan yayınladığı videoda Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın Kızılelmacı, Turancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve 7'li Masa'ya olan desteklerinin devam edeceğini belirtti. Duran Kalkan, desteğinin yanı sıra muhalefete ayar da verdi.Saklandığı mağaradan terör örgütünün yayın organına konuşan elebaşı Duran Kalkan, 14 Mayıs seçimlerinde muhalefetin sonuç alır gibi gözükmesine rağmen tam tersine hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Muhalefet sağlam duramadı. Millet İttifakı'nda bir hayal kırıklığı biraz ortaya çıktı. İkinci turda da işbirliği sürecek. Kürt halkı için en küçük bir gerileme yoktur. Faşizme, sömürgeciliğe, soykırıma karşıdır. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşunu sürdürecek" dedi.Duran Kalkan, "Bu seçimi, sadece seçim olarak görmemek lazım. AK Parti- MHP faşizmi ırkçı, milliyetçi, şoven, Turancı, Kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hâkim kılmaya çalışıyor. Faşist saldırı çok yönlüdür. Millet İttifakı'nın öngördüğü gibi sadece 'başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz' değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. Kazanımlarımızın hepsini yok ettiler" dedi.