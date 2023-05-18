Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu seçmenler Kılıçdaroğlu dedi

Silivri Cezaevi'nde (Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü) bulunan tutuklu seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullandı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de tutuklu bulunduğu cezaevinde seçmenler, tercihini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana yaptı.

TUTUKLULAR SANDIK BAŞINA GİTTİ

3 bin 156 seçmenin 18 farklı sandıkta oy kullandığı seçimlerde, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 644 oy alırken, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2 bin 435 oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 43 oy, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise 5 oy çıktı.

Milletvekili seçimlerinde ise 2 bin 475 tutuklu seçmen 15 sandıkta oy kullandı. Seçimde en fazla oyu CHP aldı. 723 oyla birinci parti olan CHP'yi, 718 oyla HDP takip etti. AK Parti, 362 oy alırken, İYİ Parti'ye ise 343 oy çıktı.