Son dakika: Başkan Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmaktadır

Başkan Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılmaktadır | Video

Basına kapalı toplantıda, tamamlanan 14 Mayıs seçimleri ve 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sürecine yönelik çalışmaların ele alındığı kaydedildi.

"KILIÇDAROĞLU ZEHİRLİ SİYASET DİLİNE SARILMAKTADIR"

Erdoğan'ın, toplantıda yaptığı konuşmada, "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor. CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacak, soğukkanlılığımızı muhafaza edeceğiz. Son 21 yıldır olduğu gibi kendi işimize bakacağız, kendi gündemimize odaklanacağız." ifadelerini kullandığı belirtildi.