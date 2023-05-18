STK temsilcileri Tekirdağ Belediyesi’ni protesto etti

Tekirdağ'da bazı sivil toplum kuruluşları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kentte misafir ettiği ancak konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedelerle ilgili karara tepki gösterdi. Belediye önünde bir araya gelen STK üyeleri siyah çelenk bıraktıktan sonra düdük çalıp belediyenin kararını protesto etti, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı istifaya davet etti. Grup adına açıklama yapan İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, "Şehrimiz için utanç verici olarak gördüğümüz bu hareketi maalesef şehrimizin emini olarak gördüğümüz belediyemiz yapmıştır" dedi.