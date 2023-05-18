YSK değil CHP çuvalladı

Seçimlerin hemen ardından YSK'nın bazı ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile CHP'nin kendi sisteminden alınan sonuç görüntülerindeki farklılıklar, bazı bölgelerde seçmenlerin kullandığı oyların farklı partilere kaydırıldığı iddiasıyla YSK'yı karalama çalışmasına dönüştürüldü. Diyarbakır Bismil'deki 1234 numaralı sandıktan ıslak imzalı tutanaklara göre, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne (YSP) 233 oy çıktı. CHP'nin seçim takibi için kendi oluşturduğu sistem görseli ile YSP'nin aldığı oyların Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) yazıldığı görsel sosyal medyadan paylaşıldı. Bu iddialarla YSK hedef tahtasına oturtularak seçime şaibe katma yarışına girildi. Ancak gerçek kısa sürede deşifre oldu. YSK sistemindeki oyların ıslak imzalı tutanaklarla eşleştiği, sorunun CHP'nin kendi oluşturduğu sistemde olduğu ortaya çıktı. CHP'deki görevlilerin YSP'nin oylarını MHP'nin hanesine yazarak görsellerle algı operasyonuna kalkıştığı belirlendi.Muhalif gazetecilerden Alican Uludağ 'linç yemeyi göze aldığını' belirterek, "Paylaşımlarda kullanılan ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı YSK tarafından görevlendirilen sandık kurulunun oy sayımı sonucunda oluşturduğu bir tutanak. Bu tutanakta herhangi bir sorun yok. Oylar zaten doğru yazılmış. Asıl sorun, CHP'nin sisteminden alınmış diğer ekran görüntüsünde. Yani, ekran görüntüsü olarak paylaşılan bu hatalı veriler YSK'dan değil CHP'nin illerdeki görevlilerinden sisteme alındı. Bu hatalı girişte kasıt var mı, bu sorgulanmalı. CHP'nin görevlileri gerçekten ne kadar CHP'liydi?" diye konuştu.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmadığını söyledi. Yener, "Süreç şeffaf bir şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır" dedi. Yener, yurtdışında 20-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak ikinci tur oylamasında, seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerin yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurtdışı temsilciliğinde veya gümrüklerde de oy kullanmasının yasal açıdan mümkün olduğunu belirtti. DHACHP'nin 6 ağ üzerinden 40 milyon kişiye ulaşan trol ordusu, önceki gün peş peşe paylaşımlar yaparak özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı oyların sisteme yanlış girildiğini iddia etti. Hızla yayılan söylentiler bilgi kirliliğine yol açarken, paylaşılan fotoğraflardaki verilerin YSK'nın sistemine değil, CHP'nin sistemine ait olduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturabilmek için CHP'nin teşebbüs ettiği bu manipülasyonu İletişim Başkanlığı çürüttü. Öte yandan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçimlerde hata gördükleri sandıklara itiraz ettiklerini, ancak bu durumun genel sonucu değiştirmeyecek nitelikte olduğunu kabul etti.ANKARA