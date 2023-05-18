Zafer Partisi’nden Tunç Soyer’e şok

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 +1'i alamaması sonrası 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerine gitmeye hazırlanırken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola giren CHP gözünü ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın aldığı 2 milyon 831 binlik oya dikti.

Bu kapsamda da Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de de seçim çalışmaları hız kazanırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ata İttifakı ortakları arasında yer alan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa ve il yönetimini kahvaltıya davet etti. Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan kahvaltıya Boyunağa katılmayı reddetti.

REDDETTİK ÇÜNKÜ…

Tunç Soyer'in kahvaltı teklifini reddetme nedenini attığı twet ile kamuoyuna açıklayan Boyunağa, "Bu zamana kadar bizi aramayan, afiş astırmayan, stickerlerimizi bile tazyikli suyla zabıta ekiplerine temizlettiren Tunç Soyer bizi kahvaltıya çağırıyor. Milli Yol Partisi İzmir İl Başkanını ile beni davet etti, davetlerini reddettik. Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'a bunu belirtince bize 'iyi yapmışsınız' dedi. Bizim HDP ile kol kola girenlerle oturup içecek çayımız yok" ifadelerini kullandı.

OĞAN DESTEKLERSE TEŞKİLATIMIZ UYAR ANCAK…

Sinan Oğan'ın 19 Mayıs (yarın) günü desteğini Millet İttifakı'na yönelik açıklaması durumunda Zafer Partisi'nin tutumunun ne olacağının sorulmasına da yanıt veren Boyunağa, "Benim CHP ve Tunç Soyer'e olan tavrım yıllardır belli. Ben İYİ Parti ilçe başkanlığımdan beri olan muhalifliğim ortadaydı... Sayın Oğan'ın böyle bir karar vermesi durumunda bunu değerlendireceğiz. Teşkilatımız tabii ki genel merkezimizin verdiği karara uyacaktır ancak ben kişisel olarak bu kararı değerlendireceğim. Bizim HDP destekçisi Tunç Soyer'e tavrımız nettir" dedi

İYİ PARTİ ADAYINDAN EMOJİLİ DESTEK

İYİ Parti İzmir Milletvekili Adayı Arzu Yıldırım'ın Boyunağa'nın yaptığı sosyal medya paylaşımına yaptığı yorumda kurt işareti ve Türk bayrağı koyarak destek vermesi ise dikkat çekti. Boyunağa açıklamasında "Arzu Hanım benim çok yakın dostumdur. O da Türk milliyetçisidir. Tabii ki bizim hoşumuza gitti. Ben İYİ parti teşkilatlarının yüzde 40'ının CHP'ye oy vermediğini iddia ediyordum, seçim sonuçları da bu öngörümü doğru olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Ümit Özdağ'a gelen teklifi iletmelerinin ardından aralarında nasıl bir diyalogun geçtiğinin sorulmasına da yanıt veren Boyunağa, "Genel başkanımız tek bir cümle il 'katılmayın' ifadelerini kullandı. Bizde 'teklifi reddettik' dediğimizde ise 'iyi yapmışsınız' ifadelerini kullandı" dedi.

SEÇİMDE KİM NE OY ALMIŞTI?

Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 (27.133.837) oy alırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 (24.594.932) oy alarak ikinci tura kalmaya hak kazanan isimler olmuştu. Seçimlerde ayrıca Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 (2.831.208) oy alırken, seçimler öncesi adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise yüzde 0,43 (236.097) oy almıştı.