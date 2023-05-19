A Haber bölge müdürüne saldırıda 2 kişi tutuklandı

İzmit İlçesi Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak'ta 13 Mayıs 2023 günü meydana gelen olayda, AHaber Bölge Müdürü, Kocaeli'nde yayın yapan bir televizyonun haber müdürü olan Hakan Süer ile oğlu Umut Süer, 3 şahıs tarafından saldırıya uğradı. İddialara göre, Hakan Süer, kent merkezinde oğlu ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra işe gitmek için ayrılırken arkasında bir kişi küfür etti. Süer, edilen küfürü duymadı.
Ancak, Bunu fark eden oğlu küfür eden kişiye dönerek, "Babama neden küfür ediyorsun" deyince aralarında tartışma çıktı. Sesleri duyunca arkasına dönen ve oğluna saldırıldığını fark eden Hakan Süer, hemen olay yerine koştu. Bu esnada küfür ederek saldıran kişinin yanına 2 kişi daha gelerek baba ve oğluna saldırmaya başladı.
3 GÖZALTI
Olay esnasında Umut Süer karın boşluğundan bıçaklanırken, olaya karışan 3 kişi hızla kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Umut Süer hastaneye kaldırıldı. 3 gün boyunca tedavi gören Umut Süer taburcu edilirken, olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.