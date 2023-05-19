A Haber bölge müdürüne saldırıda 2 kişi tutuklandı

Ancak, Bunu fark eden oğlu küfür eden kişiye dönerek, "Babama neden küfür ediyorsun" deyince aralarında tartışma çıktı. Sesleri duyunca arkasına dönen ve oğluna saldırıldığını fark eden Hakan Süer, hemen olay yerine koştu. Bu esnada küfür ederek saldıran kişinin yanına 2 kişi daha gelerek baba ve oğluna saldırmaya başladı.