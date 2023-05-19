AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kılıçdaroğlu’nun gerçek yüzünü ortaya çıkardı: Şimdi milliyetçi mi oldu?

SEÇİM GÜNÜ BÜYÜK HEZİMET YAŞADI

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını yenebilmek için birbirine benzemez 6 parti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bir araya gelirken, seçim takviminin açıklanması ile gizli ortak HDP'de ittifaka dâhil olmuştu. HDP'ye, PKK ve FETÖ terör örgütlerine şirin görünmek adına eli kanlı katillere güzellemeler yapan, APO'ya, Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgür kalacakları müjdesini veren Kılıçdaroğlu, terörist diyemediği PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteklerine rağmen seçim günü büyük bir hezimet yaşadı.