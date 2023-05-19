AK Parti’den 28 Mayıs hamlesi: Oy kayması yaşanan iller için özel çalışma...

ÖZEL REÇETE HAZIRLANIYOR



Bu doğrultuda belediye başkanları, il ilçe teşkilatları, milletvekilleri, bakanlar ve grup başkanvekilleri kritik illerde 9 gün boyunca yoğun bir programla çalışacak. Bu süreçte yüz yüze buluşmalara ağırlık verilecek. Özellikle millet ittifakı ve Ata İttifakı'na oy veren seçmenin yakın olduğu hemşehri dernekleri, vakıf ve STK'lar ziyaret edilecek. Muhtar buluşmaları ile ev ziyaretleri artırılacak. Karşı ittifaka oy veren seçmenin de oyuna talip olan AK Parti, ikinci turda ilk kez oy kullanacak 50 bin genç seçmeni de unutmadı. Gençlere 21 yılda yapılanların yanı sıra gelecek vaat eden projeler, istihdam imkanları anlatılacak.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULACAK



2018-2023 arasında mahalle bazlı oy kaymaları araştırılıyor. Başkent Ankara ve İstanbul ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi olan Rize'deki oy oranları da detaylı olarak rapor hazırlanacak. Bu illerde geçmiş seçimlere göre yaşanan oy kaymalarının nedenleri tek tek sıralanarak çözüm önerileri geliştirilecek.



BAY BAY KEMAL SÖYLEMİNİ KULLANMAYACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimlerin ikinci tura kalması nedeniyle bu süreçte daha yumuşak ve birleştirici bir dil kullanması planlanıyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği "bay bay Kemal" ifadesini kullanmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubattan bu yana asla unutmadığı kaderine terk etmediği depremzedeleri de bu süreçte ihmal etmeyecek. İlk olarak depremden ağır etkilenen iller olan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep illerini ziyaret edecek. Deprem bölgelerindeki çalışmaları bizzat takip edip depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında birinci ağızdan talimat verip süreci takip edecek.