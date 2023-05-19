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Giriş Tarihi: 19.5.2023 11:14

AK Parti'den 28 Mayıs hamlesi: Oy kayması yaşanan iller için özel çalışma...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra AK Parti'nin 28 Mayıs hamleleri ortaya çıkmaya başladı. AK Parti, rekor oy katılımının düşmemesi için çalışmalarını hızlandırdı. İlk turda yaşanan oy kaymalarının önlenebilmesi için de AK Parti, İstanbul, Ankara ve Rize için özel bir çalışma başlattı. Yaşanan oy kaymalarının nedenlerinin araştırıldığı çalışmada hazırlanacak olan detaylı rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. İlk turda yüzde 5 oy alan Sinan Oğan'ın seçmeninin siyasal, sosyolojik, ekonomik nedenleri araştırılıyor, bu seçmenin Türkiye Yüzyılı çevresinde birleştirecek kampanyalar hazırlanıyor.

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
AK Parti’den 28 Mayıs hamlesi: Oy kayması yaşanan iller için özel çalışma...

ÖZEL REÇETE HAZIRLANIYOR

Bu doğrultuda belediye başkanları, il ilçe teşkilatları, milletvekilleri, bakanlar ve grup başkanvekilleri kritik illerde 9 gün boyunca yoğun bir programla çalışacak. Bu süreçte yüz yüze buluşmalara ağırlık verilecek. Özellikle millet ittifakı ve Ata İttifakı'na oy veren seçmenin yakın olduğu hemşehri dernekleri, vakıf ve STK'lar ziyaret edilecek. Muhtar buluşmaları ile ev ziyaretleri artırılacak. Karşı ittifaka oy veren seçmenin de oyuna talip olan AK Parti, ikinci turda ilk kez oy kullanacak 50 bin genç seçmeni de unutmadı. Gençlere 21 yılda yapılanların yanı sıra gelecek vaat eden projeler, istihdam imkanları anlatılacak.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULACAK

2018-2023 arasında mahalle bazlı oy kaymaları araştırılıyor. Başkent Ankara ve İstanbul ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi olan Rize'deki oy oranları da detaylı olarak rapor hazırlanacak. Bu illerde geçmiş seçimlere göre yaşanan oy kaymalarının nedenleri tek tek sıralanarak çözüm önerileri geliştirilecek.

BAY BAY KEMAL SÖYLEMİNİ KULLANMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimlerin ikinci tura kalması nedeniyle bu süreçte daha yumuşak ve birleştirici bir dil kullanması planlanıyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği "bay bay Kemal" ifadesini kullanmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubattan bu yana asla unutmadığı kaderine terk etmediği depremzedeleri de bu süreçte ihmal etmeyecek. İlk olarak depremden ağır etkilenen iller olan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep illerini ziyaret edecek. Deprem bölgelerindeki çalışmaları bizzat takip edip depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında birinci ağızdan talimat verip süreci takip edecek.

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AK Parti'den 28 Mayıs hamlesi: Oy kayması yaşanan iller için özel çalışma...
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