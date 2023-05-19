Başkan Erdoğan; İlk yarı öndeyiz, maçı kazanacağız

GEÇERSİZ OYLAR İÇİN UYARI



Kızgınlık ve küskünlüğün bir tarafa bırakılması gerektiğini ve asıl odak noktasının 28 Mayıs'ta açık ara önde kazanmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, ev ziyaretlerini ve özellikle depremzede ziyaretleri ihmal etmeyin mesajı verdi. Seçmene geçersiz oylarla ilgili de uyarılarda bulunun. Nasıl oy kullanmaları gerektiğini anlatın, bir zarf ve bir pusula olacağını ve odak noktasının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtin. Seçmeni kucaklayın, kutuplaştırmayın, kuşatıcı bir dil kullanın" dediği öğrenildi.



ANKARA TEŞKİLATINA ÖZEL TALİMAT



Toplantıya AK Parti Grup başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti genel başkan yardımcıları, Ankara'daki AK Partili belediye başkanları ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı. Türkiye'nin tarihi seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara'da aldığı oy oranı masaya yatırıldı. Belediye başkanlarına 28 Mayıs'a kadar sahada yoğun bir çalışma yürütmeleri talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye başkanlarına rehavete kapılmamaları uyarısında bulunduğu öğrenildi.