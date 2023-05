‘Bedava ev’ dediler kapı dışarı ettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'na katıldı. Kendilerinin şoförlerle muhabbetini bilenlerin bileceğinivurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Geçtiğimiz günlerde yolda giderken bir şoför esnafımızın ekmek teknesinin arkasında şöyle bir yazı gördüm: Çekemeyen anten taksın. Bizim bu muhabbetimizi, sevgimizi çekemeyen de anten taksın mı? Gerçi onlar, sandıktan çıkan en açık mesajları bile alamayacak hatta tam tersine çevirmeye çalışacak kadar ülkelerinden ve gerçeklikten kopmuş durumdalar. Bunlara anten de fayda etmez.Milletimiz, 14 Mayıs'ta sandık başına gidip iradesini beyan etti. Allah'ın izniyle ikinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize görevi tekrar 5 yıllığına tebliğ edeceğine inanıyoruz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek.Bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda, terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz.Karşımızdaki adaya kimlerin destek verdiğini, kimlerin yol verdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Buna rağmen 2 milyon 520 bin farkla geride kalınca nasıl zıvanadan çıktıklarını, sağa sola nasıl tehditler savurduklarını hep birlikte gördük.Bölücü terör örgütü ve ona sırtını dayayan parti ikinci tur için CHP Genel Başkanı'na desteğini hemen açıkladı. Gerçi koalisyon masasının kendi içinde hesaplar biraz karışık. Hava biraz dumanlı ama olsun. Bunu örtmek için de Kılıçdaroğlu, hemen çıkıp siyasette seviyeyi daha da düşürmeye, insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı. Helalleşme tiyatrosunun yerini bir günde faşizmin en ilkel, nobran, en rezil hali aldı. Halbuki hiçbir kılıf bu minareyi örtmeye yetmez.Milletle inatlaşarak, millete hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset olmaz. Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz. Bunların yaptıklarını gördünüz. Sosyal medyada yürütülen ahlaksız, vicdansız, insanlık dışı kampanyaları saymıyorum bile.CHP'li belediyeler ve bu parti ile irtibatlı sivil toplum kuruluşları, depremzedelere yaptıkları yardımları kesmekten çadırları toplamaya, kaldıkları yerlerden onları çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyor. Tekirdağ'da kaldıkları oteli boşalttırdılar. Bu ne vicdansızlıktır. Daha düne kadar depremzedelerimize bedava ev vaat ediyorlardı. Bugün insanlarımızı kapı dışarı ediyorlar. Suçüstü yakalanınca da hemen işi başka taraflara çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Düşünün ki bunlar daha kaybettikleri bir seçimde böylesine bir hırsla, sağa sola saldırıyor, Allah muhafaza seçim sonucu tam tersi çıksaydı neler yaparlardı, düşünmek bile istemiyorum.İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım.Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1.5 milyon liraya kadar Hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz. Sadece geçen yıl esnafımız için 150 milyar lira tutarında destek paketleri hazırladık. Böylece yaklaşık 400 bin esnafımızı 146 milyar liralık krediyle destekledik.Türkiye'dekiseçimler, dünya basınının birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. 14 Mayıs gecesine kadar her fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yoğun bir kirli propaganda yarışına girişen Avrupa ve ABD medyası, sonuçların ardından ise tek tek çark ediyor. Son olarak ABD merkezli haber dergisi Newsweek'te ilk tur sonuçları ve ikinci tur süreci ele alındı. Yazıda Başkan Erdoğan'a yönelik dile getirilen "diktatör" iftirası eleştirildi. Yazının başlığında "Erdoğan'a diktatör demeyin, diktatörler ikinci tura kalmaz" ifadesi yer aldı.Dergi daha önce Erdoğan'a karşı karalama kampanyalarına başvurulduğu ve algıya yönelik birtakım ifadeler kullanıldığını da anımsattı. Yazıda ayrıca "Serbest seçimler her demokraside esastır. Ancak bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmek, demokratik süreci korumanın en hayati parçasıdır" vurgusu yapıldı. DIŞ HABERLERTürkiye seçimlerini bu haftaki sayısına taşıyan İngiliz Guardian Weekly dergisinden bir itiraf geldi. Bu haftaki kapaklarını "Erdoğan'ın siyasi kariyerinin sonu olur mu" merakı içinde yaptıklarını, ancak yanıldıklarını belirten derginin haberinde, "İkinci turda Kılıçdaroğlu'na kayda değer bir geri dönüş olması ihtimali dışında göstergeler Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzatacağını işaret ediyor" ifadesi kullanıldı.