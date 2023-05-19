Bekir Bozdağ: CHP’liler seçim gecesi tiyatro oynadılar

Şehit Cenazesine katılmak üzere önceki gün Şanlıurfa'ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da bir araya geldiği AK Parti il ve ilçe yönetimleri ile toplatında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, 14 Mayıs seçimlerinin parlementer sisteme dönme vaadinde bulunan millet ittifakına verilmiş bir cevap olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine devam, bunu kabul ettiği ve değişmesini istemediğini milletimiz ortaya koyduğu gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme de milletimiz bir veto koymuştur ve artık güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde durmamaları gerektiğini de bu bileşenlere ifade etmiştir. Demokratik bir sistem sorunu olmadığını açık bir şekilde bu irade ortaya koyduğu için de Türkiye'de sistemi değiştireceğiz diye zaman ve vakit kaybetmenin kimseye bir fayda olmadığını vatandaşımız ifade etmiş durumdadır" dedi.

Bozdağ, "Sistemi değiştirmeyi değil, sistemle yürümeyi ve bu sistemde varsa aksayan yönleri onları gidererek bu sistemi güçlü bir şekilde ayakta tutmayı emretmektedir demokratik yöntemlerle. O yüzden güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri ile artık milletimizin oyalanmaması gerektiğini de bu seçim bize göstermektedir" diye konuştu.

Bakan Bozdağ depremzedelere hakareti lanetliyorum

Adalet Bakanı Bozdağ seçim sonuçları üzerinden depremzedelere yapılan hakarete tepki göstererek, "O insanları incitmeleri, kırmaları, hakaret etmeleri ve yaptıkları saygısızlıkları buradan bir kez daha lanetliyor. Bu ahlak yoksunu insanlıktan nasibini almamış kişileri bir kez daha kınadığımı ifade etmek isterim. Daha önceki seçimlerde de CHP'ye oy vermeyen insanlara, eğitimi düşük insanlar, üniversitedekiyle efendim çobanın oyu bir olursa böyle olur diyenler, göbeğini kaşıyan insan diyenler, bidon kafalı diyenler, makarnacı, kömürcü oylarını böyle satıyor diyenler ve dar gelirliler oy veriyor diyerek insanları kategorize edip kendilerine oy vermeyen insanlara hakaret eden, onları aşağılayan bu CHP zihniyetinin son seçimde de depremzede kardeşlerimize ve deprem bölgesinde yaşayan insanlarımıza dönük hakareti nedeniyle bir kez daha buradan kınadığımı ifade ediyorum ve diyorum ki depremzedeler bize niye oy vermedi diye soru sormuyorlar. Niye oy vermedi size? Siz depremzedelere gittiniz, fotoğraf çektiniz. Kameraya aldınız. Arşivinize koydunuz Alandan çekildiğiniz." diye söyledi.

CHP'nin depremzedelerin kendilerine neden oy vermediğini araştırması gerektiğini belirten Bozdağ, "Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerlerine baktığınızda alanı gezip fotoğraf çektirip deprem turisti gibi dolaştıktan ayrıldılar. Yanı başında Erdoğan var, yanı başında arkadaşları var. Depremzede kardeşlerimiz de buna güveniyor. Ben daha önce anlattım, bir kez daha anlatmak isterim. Hatay'da bir kardeşim bana geldi. Ben hayatımda hiç Tayyip Bey'e de AK Parti'ye de oy vermedim. Hep CHP'ye verdim. Ama benim şu kadar zararım oldu, şu kadar kaybım oldu. Benim evlerimi, kayıplarımı Kemal Bey bana veremez. Ama Tayyip Bey bana verir O yüzden ben cumhurbaşkanlığında Tayyip Bey'e vereceğim. Milletvekilliğinde CHP'ye vereceğim dedi. CHP'nin kendi içinde yıllarca CHP'ye oy vermiş benim Hataylı kardeşim de böyle söylüyor. O zaman siz onlara bu güveni vermemişsiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun depremzedelere yönelik bu hakaretleri yapanları kınamadığını ifade eden Bozdağ "Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu içinden, içten içe onları haklı görüyor öyle olmazsa çıkar, açık, net. Bunun yanlışlığını ifade eder. Bu ahlaksızlığı yapanlara lanetler, kınar ve bunların CHP'yle ilgisi olmadığını ifade eder. Ama böyle bir yaklaşımı da burada görmediğimizi ifade etmek isterim o yüzden de bu nefret diline de bu hakaret diline de bu kendini herkesten üstün görme yaklaşımına da sandıkta milletimiz en büyük cevabı verecektir. Kendini milletten, milletin fertlerinden, insanlarından üstün gören, her açıdan biz daha üstünüz diyen üstenci yaklaşıma da milletimiz en büyük cevabı sandıkta vereceğini ben yürekten inandığımı ifade etmek isterim." dedi.

Bakan Bekir Bozdağ, Seçim gecesi CHP tarafından gündeme getirilen seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalara da değinerek "Seçim günü akşamı başarısızlıklarını gizlemek için ne yapıyorlar? O koca koca insanlar, televizyonlara çıkıp ellerindeki veriler kendilerini tekzip ettiği halde kazandık diyorlar. Birde tiyatro oynuyorlar. İki tane belediye başkanı. Alışmışlar bunlar tiyatro yapmaya yine aynı tiyatroyu oynuyorlar. Seçimi kazandık diyorlar. Sonra genel başkan da tweet atıyor. Yahu resmi veriler var. Bu verileri YSK size gönderiyor. Bütün kaynaklar var. Parti teşkilatlarınız var. Görüyorsunuz ki önde değilsiniz. Görüyorsunuz ki kazanamıyorsunuz. Millete çıkıp gözünün içine bakıp yalan söylemeyi de siyaset zanneden bir anlayışı burada gördük. Sadece orada değil. Yani baktığınızda seçim boyunca böyle yalanların çok olduğunu gördük. İşte suikast iddiası var. Yelek giyiyor. Kurşun geçirmez yelek. Sonra onu haber yaptırıyor Ya yok böyle bir şey. Ama algıya oynuyor. Yani böyle bir şey var. İşte hakkında kaset çıkacak, şöyle olacak. İddiaları duyuruyor sonra yok öyle bir kaset algı oluşturuyor. Başka başka pek çok algıyı oluşturmak için yalan üstüne yalan söylediler. Ve bu yalanları karşıda Millet bunları çok net bir şekilde gördü. Seçimde yalana prim yok. Yalan söyleyene de prim de yok. Oy da yok. Cevabını sandıkta verdik." diye konuştu.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 seçimi kazandığını hatırlatarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan bütün vatandaşlarımızı Şu soruyu sormasını istiyorum. Neden 16 seçimi Erdoğan kazandı, neden 16 seçimi Kılıçdaroğlu kaybetti. Bu soruyu sormalarını istiyorum. 16 seçimdir kaybeden bir yönetim hala nasıl olur da CHP'de iş başında olur. Yani bu başarısızlıkta CHP'nin yöneticilerin hiç mi günahı yok? Hep suçlanan vatandaş mı? Oy vermeyen insanlar mı suçlu? Yoksa milletin gönlüne girip onun rızasını alıp oradan oy alamayan yöneticiler, parti genel başkanları ve parti yönetim iradesini temsil edenler mi sorumlu? Bunu lütfen bir sorun. Milletin Suçlamaktan, millete hakaret etmekten vazgeçin. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu sorgulamayı yapmadığı takdirde bundan sonraki seçimleri de kaybetmeye mecbur ve mahkum bir durumdadır. Bozdağ, Şanlıurfa'da ise AK Parti'nin büyük bir başarı elde ettiğini ve Şanlıurfaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir destek verdiğini ifade ederek Şanlıurfalı seçmenlere teşekkür etti.