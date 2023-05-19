Haberler Gündem Haberleri CHP hem yazıyor hem oynuyor… YSK verilerini yanlış girip itiraz ettiler
Giriş Tarihi: 19.5.2023 13:28

CHP hem yazıyor hem oynuyor… YSK verilerini yanlış girip itiraz ettiler

CHP'li Tuncay Özkan canlı yayınında kendi tabanının ‘Oylar çalındı’ iddialarını yalanlayarak, “Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar” itirafının bir benzeri Osmaniye’de yaşandı. YSK verilerini kendi sistemlerine yanlış girip partilerinin oylarının çalındığını iddia eden CHP’lilerin itirazı Osmaniye Merkez İlçe Seçim Kurulu Bakanlığı tarafından reddedildi. Karar da “CHP adına itiraza yetkili Av. Ahmet Salgun’un 5 ayrı dilekçesinde belirttiği 1037,1431,1348,1306 ve 1387 numaralı sandıklarla ilgili inceleme talebinin reddine karar verilmiştir” denildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP hem yazıyor hem oynuyor… YSK verilerini yanlış girip itiraz ettiler

14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'liler oylarının çalındığı yönünde manipülasyon yapmaya başladı. Bunlardan biri de Osmaniye'de yaşandı. Avukat Ahmet Salgun, CHP adına seçim kuruluna itiraz ederek 5 sandıkta oylarının çalınıp AK Parti ve MHP'ye yazıldığını iddia ederek seçim kuruluna itiraz ederek yeniden sayım yapılması yönünde itiraz etti.

İtiraz üzerine seçim kurulu aldığı kararda şu satırlara yer verdi: "Somut olayda başvuru dilekçelerine delil olarak eklenen belgelerin, başvuru sahibi partinin kendi sistemlerine ait ekran çıktıları olduğu, bunun haricinde ilgili sandıklarla ilgili partili sandık kurulu üyelerine ve müşahitlere verilen sandık sonuç tutanak örneği gibi herhangi bir somut delinin eklenmediği, sayım esnasında hata yapıldığına ilişkin bir şikayetin veya bir itirazında mevcut olmadığı, YSK verilerini kendi sistemlerine yanlış girdiğine ilişkin haberlerin yapıldığı, itiraz eden partiden olan ve kurulumuza sunulan dilekçelere eklenen belgelerin delil niteliği taşımadığı anlaşıldığından, belirtilen sandıklarla ilgili inceleme talebinin oy çokluğuyla reddine karar verilmiştir."

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CHP hem yazıyor hem oynuyor… YSK verilerini yanlış girip itiraz ettiler
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