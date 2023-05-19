CHP’li belediyede işten çıkarmalar devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve geldiğinden bugüne kadar 3 bin kişinin ekmeğiyle oynadığını ifade ederek, "Cumhur İttifakı'na mensup oldukları gerekçesiyle çalışanları işten çıkarmalar devam ediyor. Hem Kemal Kılıcdaroğlu hem de Zeydan Karalar seçimlerden önce 'Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. CHP'li belediyelerimizden hiçbir işçi çıkarılmayacak' demişti. Ama hepsi yalan çıktı" dedi.

CHP'li Karalar'ın 'Çalışmıyorlar, bankamatikçi' diyerek işçileri ekmeklerinden ettiğini kaydeden Kanlı, "Daha sonra 'Sosyal medyada siyasi paylaşım yapıyor' gerekçesini uydurdular. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımıza bu dönemde de 'Cumhur İttifakı mensubu' suçlamasıyla zulüm uyguluyorlar, psikolojik baskı yapıyorlar. Zeydan Karalar'a sesleniyorum. Cumhur İttifakı'na mensup oldukları gerekçesiyle çalışanları işten çıkartmanızı kınıyorum. Bu uygulamadan vazgeçin, zulümleri durdurun. 10 ay sonra zaten gideceksiniz. Adana halkı en demokratik şekilde tepkisini gösterir, bu zulümler yanınıza kalmaz, Adana sokaklarında gezemeyecek duruma gelirsiniz" diye konuştu.