Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya’nın sicili temiz değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da, bir vatandaşlarının seyahat acentesine kundaklama girişimi olduğu belirterek, "Almanya'nın özellikle bu konularda maalesef sicili temiz değil. Ben ilgili bakana da söyledim. İçişleri Bakanı'na da söyledim gittiğim zaman. Şimdiki bakana da bir önceki bakana da söyledim. Irkçı ve İslam düşmanlığı motifli saldırıların hiçbirisi aydınlatılmadı. Küçük bazen göstermelik bir şeyler yapıyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da Alanya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İlçedeki yerel medya temsilcilerinin yer aldığı toplantıda sorulara cevap veren Çavuşoğlu, Almanya'da Sabah gazetesi çalışanlarına yapılan baskına ve Türk seyahat acentesine yapılan kundaklama girişimine eleştiride bulundu.

FETÖ'cülerin ihbarı üzerine düzenlenen baskında gazetecilerin ifadeye çağrılmadığını anlatan Çavuşoğlu, "Sonra da serbest bırakıyorsun. Amaç ne? Sindirme. Bu aslında sadece Sabah grubuna, Turkuvaz Medya Grubuna gözdağı değil. Türk basınının Almanya'da ve Avrupa'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine gözünü kapatmasını istemektir. Oralarda faaliyetler var. Para topluyorlar." dedi.

Almanya'da bir annenin çocuğunun dağa çıkarıldığını ve bununla ilgili çalışmalarında sonuç alamadığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Anne hasta aynı zamanda. Hasta hasta çocuğum gelsin, diyor. Bir Alman, Alman İçişleri Bakanı'na o zaman söyledim. Hiçbir Alman yetkili kabul etmedi. Bunlar çünkü FETÖ'cülerle beraber, PKK'lıların neler yaptığını çok iyi biliyorlar. Kullanıyorlar bunları. Açık. Açık. Şimdi mahkemeye veriyorsun. Mahkemede 'biz evet siz Türkiye'de bunları terör örgütü olarak görüyorsunuz ama biz burada görmüyoruz'. Bunlar Türkiye'deki PKK'lılar değil', diyor ama PKK para topluyor. Eski dış işleri bakanı, şansölye yardımcısı kaç defa bunu söyledi."

ALMANYA'DA SEYAHAT ACENTASINI KUNDAKLADILAR

Çavuşoğlu, Almanya'da, bu sabah bir vatandaşlarının seyahat acentesine kundaklama girişimi olduğu bilgisini de vererek, kundaklama girişimine maruz kalan vatandaşı arayarak geçmiş oldun dileklerinde bulunduğunu anlattı.

Acenta sahibine kendisine yalnız olmadığını devletin yanında olduğunu söylediğini belirten Çavuşoğlu, "Dedim ki şikayette bulundunuz mu? Biz takipçisi olacağız, dedik. Vatandaşın şu söylediği çok önemli: 'Sayın Bakan'ım ben bunlara güvenmiyorum ki. Bugüne kadar bize yönelik PKK'nın özellikle ve de ırkçı saldırının, hangi saldırının hesabı soruldu. Hangisi aydınlatıldı. Ben güvenmiyorum bunlara', dedi. Bu çok kötü bir şey." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu bunun gerçek olduğunu örnekleriyle gördüklerini belirterek, şöyle konuştu: "(Nasyonal Sosyalist Yeraltı) NSU davasını hemen her şey yaptılar. Tüm şahitler öldü. Şahitlik yapacaklarının hepsini öldürdüler. Verdiler bazılarını sembolik, şeyler. Kaç tane ırkçı saldırı oldu? Camilere saldırı, oldu. İşte Solingen olsun. Yine geçen bundan birkaç sene önce Frankfurt'ta vatandaşlarımızı taradılar, öldürdüler. Hiçbirisi aydınlatılmıyor. Vatandaşın bu güvensizliği yani Avrupa gibi bir ülkede benim Almanya'ya karşıtlığım yok. Almanya düşmanlığım yok. Niye olsun? Her ülkeyle ben iyi geçinmek isterim. Ama Almanya'nın özellikle bu konularda maalesef sicili temiz değil. Ben ilgili bakana da söyledim. İçişleri Bakanı'na da söyledim gittiğim zaman. Şimdiki bakana da bir önceki bakana da söyledim. Irkçı ve İslam düşmanlığı motifli saldırıların hiçbirisi aydınlatılmadı. Küçük bazen göstermelik bir şeyler yapıyorlar. Yani bunlar son derece yanlış şeyler."

Çavuşoğlu, Sabah gazetesine yapılan baskının da bu anlayışın bir ürünü olduğunu vurgulayarak, kendilerine de basın özgürlüğü dersi vermeye kalkıştıklarını dile getirdi. İfade özgürlüğü dersi verenlerin, "Efendim işte gazetecilerin her türlü özgürlüğü var." söylemlerini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Biz de gerek darbe girişiminin dizaynında yer alan gerekse PKK'ya destek verdiği tespit edilen herhangi bir yerden bir kimliği var. Gazeteci kimliği almış yerelden. Ama nereden aldığı önemli değil aslında. Ama teröre destek verdiği ispatlanan kişiler olduğu zaman ama bu gazeteci diyordu. Biz büyükelçiyi bakanlığa çağırdık, tepkimizi göstermek için. Basın özgürlüğü sınırsız değildir, demiş. Bizim sözcümüze, büyükelçi Tanju Bey'e ve demiş bunlar gazetecilik dışındaki faaliyetler vesaire vesaire. Ama bize geldi her türlü tepeden bakarak ders vermeye kalkışıyorlar. İki yüzlüklerin de bir kere daha görmüş olduk."