Ekrem İmamoğlu kendini Cumhurbaşkanı Yardımcısı atanmış ilan etti

Basın mensuplarına attığı bir davet mailinde kendi için "İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.

Gazetecilere "Değerli basın mensupları, Maltepe'de gerçekleşecek '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20:00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız" mesajı gönderildi.

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