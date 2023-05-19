Ekrem İmamoğlu kendini Cumhurbaşkanı Yardımcısı atanmış ilan etti

Türkiye 14 Mayıs'ta dünyada eşine az rastlanır bir katılımla demokrasi şenliğine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem Milletvekili seçiminde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara farkla 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.
Henüz oy sayımları devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte kameraların önüne geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açık ara önde olduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanı ilan etti.
Basın mensuplarına attığı bir davet mailinde kendi için "İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.
Gazetecilere "Değerli basın mensupları, Maltepe'de gerçekleşecek '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20:00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız" mesajı gönderildi.