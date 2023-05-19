Emine Erdoğan: İnsanlık adına umut verici bir gelişme

Müslümanların toplum içindeki varlığını hedef alan İslamofobi artık dünya gündeminde. Türkiye'nin girişimiyle; İslamofobi terimi, Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UNESCO'nun ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili karar tasarısına girdi.

İNSANLIK ADINA UMUT VERİCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNESCO'nun karar tasarısında İslamofobinin yer almasına ilişkin Twitter'dan mesaj yayınladı. Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizin girişimleriyle UNESCO'nun ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili karar tasarısında İslamofobinin yer alması, dünyadaki tüm Müslüman topluluklar ve insanlık adına umut verici bir gelişme.

AYRIMCILIK DEĞİL HOŞGÖRÜ

İslamofobi teriminin Birleşmiş Milletler tarafından tanınması, dinimize karşı alenen işlenen suçlarla mücadeleye şüphesiz ki ivme kazandıracaktır.

Öncülük eden herkesi tebrik ediyorum. Demokrasi ve özgürlüklerin merkezi olarak görülen ülkelerin, yükselen nefret ve ayrımcılığa karşı sessiz kaldığı bir ortamda, adalet ve hoşgörünün üstün gelmesini diliyorum."