“FETÖ haramdır” diyen ülkenin yetimleri: “Erdoğan’ın zaferi bizim zaferimizdir”

Türkiye seçimleri sadece ülkede değil, dünyanın birçok noktasından takip ediliyor. Özellikle İslam coğrafyasında gözler 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde neler olacağına çevrilmiş durumda. Bu noktada ise 2018 yılında "FETÖ haramdır" fetvası veren Asya Sufi Ulemalar Meclisi Başkanı Şeyh Muhammed Hanefi El Rabbani'nin ilgilendiği Endonezya'nın Batı Sumatra'sındaki Rabbani Yetim Okulu'nun öğrencileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için bir fotoğraf karesi çekti.

"ERDOĞAN'IN ZAFERİ BİZİM ZAFERİMİZDİR"

SABAH'a ulaştırılan fotoğraf karesinde Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı afiş, Türk ve Endonezya bayrakları yer alıyor. Başkan Erdoğan'a seslerini duyurmak isteyen yetim öğrenciler "Erdoğan'ın zaferi bizim zaferimizdir" sloganını da afişe yazdırdı. Asya Sufi Ulemalar Meclisi Başkanı Şeyh Muhammed Hanefi El Rabbani ise yetimlerin desteğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi için Endonezya'daki öğrencilerimiz dua ediyor. Batı Sumatra'daki Rabbani yatılı okulunda okula giden yetimlerin dualarını inşallah Allah kabul eder" açıklamasında bulundu.

"ENDONEZYA'DA GERÇEK BİR ERDOĞAN VE TÜRKİYE SEVGİSİ VAR"

Asya bölgesiyle sivil toplum örgütü olarak irtibatlı olan, sık sık Asya bölgesini ziyaret eden ve FETÖ ile mücadelede ulemanın desteğine değinen Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük ise SABAH'a yaptığı açıklamada "Endonezya'da gerçek bir Erdoğan ve Türkiye sevgisi var. Bununla gurur duyuyorum. Bu sevgiyi kalplere veren ise Allah'tır. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Hanımefendi Emine Erdoğan'ın mazlum coğrafyanın yetimlerine sahip çıkmaları en büyük servetimiz. Bu kıymeti paha biçilmez tarihi değerlerimizi yeniden yaşatma düsturu hepimizi coşturdu. Bu masum yavruların gözlerinde saf ve tertemiz dualar var. Yetimler Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize samimi dualar ediyor. Bu okulların sayıları her geçen gün artıyor. FETÖ'nün hırsızlıklarla çaldığı ne varsa hepsini geri alıp gerçek sahiplerine vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"MAZLUM COĞRAFYA YENİDEN DEVLET BAŞKANI OLMASINI BEKLİYOR"

Yetimlerin bu duruşunun aslında 28 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye'nin değil, İslam coğrafyasını da ilgilendirdiğini belirten Küçük hem mazlum halkların seçimlerin sonucunu dört gözle beklediğini hem de İslam coğrafyasında FETÖ ile mücadelede için seçimlerin önem arz ettiğini ifade etti. Asya bölgesi için de Türkiye'deki 28 Mayıs seçimlerinin bu noktada önemli olduğuna vurgulayan Küçük, İslam dünyasının en büyük nüfusuna sahip olan ülkelerden biri olan Endonezya'da FETÖ ile mücadele için ilk olarak halkının bu konuda bilinçlenmesini sağlamak için hareket ettiklerini belirtti.

Ayrıca Küçük, 28 Mayıs seçimlerinin Asya bölgesindeki önemine değinerek "Ülkemizdeki seçimin mazlum coğrafyalar için önemi tam da bu noktada başlıyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı veren el olma düsturu nedeniyle de yetimler ve sefaletin sürdüğü mazlum coğrafya, Recep Tayyip Erdoğan'ın dört gözle yeniden mazlum coğrafyanın lideri olarak devlet başkanlığı koltuğuna oturmasını bekliyor" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Endonezya Sufi Ulema Meclisi (DUTİ) ve tüm Asya ülkelerinde faaliyet gösteren Asya Sufi Ulema Meclisi'nin (DUTA) yayımladığı ortak fetvada, FETÖ'nün tüm dünyada yaptığı faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğunu 2018 yılında açıklamıştı. Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük ise yapılan çalışmalarla ilgili şunları açıkladı: "Endonezya ve Malezya bizim kalbimiz. Bizim ilk çalışmamız ise Asya Sufi Ulema Meclisi ulemasıyla beraber ortak hareketimizle 'FETÖ haramdır' belgesini yayınlamakla başladı. Biz 2018'de de Endonezya'da 13-14 ülkenin katılımıyla FETÖ'yü protesto eden bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın esası da şuydu: Özellikle Birleşmiş Milletlere STK'lar olarak FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, bölücülük yaptığını, sinsice devletlerin önemli birimlerine sızarak o ülkelerde huzuru, sükûneti, ayrışmayı ortaya koyup bölünmeye sebep verdiği için terör örgütü faaliyeti yapan bir örgüt olarak tanımlanması gerektiği yönünde ciddi çalışma başlattık. 'FETÖ haramdır' belgesi yayınlandıktan sonra Asya Sufi Ulema Meclisi heyetini Türkiye'ye getirdik, Beştepe'de ağırladık. Kamuoyuna demeçler verildi. Ve verdiğimiz startla beraber o bölgede FETÖ mücadelesinin ilk meşalesini yakmış olduk."